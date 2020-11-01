冬令進補 高市3天取締查獲119件酒駕

入冬進入酒駕旺季威脅交安，高市警連3天取締查獲119件酒駕。（記者黃良傑翻攝）

2020/11/01 12:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局統計今年8月至10月，全市A1車禍（24小時內死亡）共43人，與去年同期44人相比雖減少1人，但每年11月至隔年1月為酒駕肇事的高峰期，交通大隊強力執法取締，今天統計出10月29至31日3天封路取締，查獲酒後駕車119件，其中機車83輛、汽車36輛。

交通大隊表示，此次取締酒駕專案勤務首創ABC封閉式路檢部署，強化路檢執勤人數達12人以上，拉長縱深達40至50公尺，有效減緩車速並確保執勤人員安員，「ABC」的A點為次要部署，B點為主要部署，C點攔查警網為機動部署。

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警方統計108年1至8月取締酒駕9280件，酒駕肇事為253件，傷亡人數為322人，109年1至8月取締酒駕8496件，酒駕肇事共189件，傷亡230人，比較去年同期，酒駕肇事減少64件，傷亡減少92人。

不過，因天氣漸漸變涼，時序將進入冬季，民眾除了進補的習俗外，年底也是各公司行業舉辦尾牙的旺季，聚會避免不了喝酒慶功、炒熱現場氣氛，據統計今年8至10月，高市A1車禍造成43人死亡，相較去年同期44人，減少1人。

有鑑於去年11月至隔年1月，也是酒駕肇事的高峰期，高市警局基於保障市民生命財產安全，降低酒駕傷亡的交通事故、遏止酒駕歪風，宣示取締酒後駕車執法決心，29日起連續3天擴大取締酒後駕車專案，並加強見警率，要求各分局分析今年及去年資料，對於易肇事、易酒駕的時段、路段、路口，都會會加強執法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

入冬進入酒駕旺季威脅交安，高市警連3天取締查獲119件酒駕。（記者黃良傑翻攝）

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