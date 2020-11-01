疫情害停業？金山海灣溫泉會館業者想討回保證金被駁回

金山海灣溫泉HOTEL想要求漁會返還履約保證金被法官駁回（翻攝自金山海灣溫泉HOTEL網站）

2020/11/01 10:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕主打「全國唯一的漁港溫泉會館」的金山海灣溫泉會館，今年4月底疑因受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，結束營業。而該會館為遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司與金山區漁會的OT案，依規定漁會得沒入履約保證金，但該公司認定是受到疫情影響，才結束營業，要求漁會返還保證金。近日基隆地院審結，認定結束營業與疫情無直接關係，駁回聲請。

金山海灣溫泉會館由漁業署、新北市政府共補助9千1百萬，加上金山區漁會投資1億3千萬元，才打造完成，並由漁會與遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司（下稱遠東公司）以OT模式經營。

請繼續往下閱讀...

雙方協議，委託遠東公司營運期間2012年4月20日至2027年4月20日止，合計15年的時間，履約保證金為6百萬元。

遠東公司向法官宣稱，今年1月起受到武漢肺炎疫情嚴重影響，各國間幾乎以鎖國的方式進行防疫，觀光、旅遊業首當其衝，損失慘重，今年1到5月取消訂房的團體達279團，旅客數高達1萬1160人，只好依不可抗力事件發生，無法繼續履約為由，依規定停止終止契約事宜，但金山區漁會卻不理，最後只好於4月16日告知對方，將於同年月30日終止契約，並依規定向漁會請求返還元履約保證金，希望法官准許。

金山區漁會則向法官指出，雙方簽訂得合約中，每月權利金為83萬8900元，且出借6千萬裝潢費，營運第1至4年，遠東公司每月需攤還23萬元，第5年至15年，每月則需攤還37萬909元；2018年4月11日遠東公司就曾提出降低權利金協議，當時已給予減少，今年3月25日，因擔心遠東公司受到疫情影響，特別予以免交權利金紓困。

漁會表示，現非發生戰爭、核輻射、海嘯、天災、罷工等因素，旅館仍可使用，武漢肺炎疫情爆發以來，我國防疫情況甚佳，政府也未禁止人民前往金山地區；遠東公司積欠裝潢費用衍生出相關利息，且旅館從新招商也需一段時間，除了要求返還履約保證金外，還要返還裝潢費。

法官審理後認為，遠東公司本就該自負盈虧，且經營項目中尚有餐飲、農漁特產品或藝品文創等，縱使旅館受到影響，還有其他項目可經營獲利。

此外，遠東公司於2018年就因嚴重虧損與漁會協商減少權利金，顯然非單一受到武漢肺炎疫情影響；雖然國外旅客減少，但國內旅客隨疫情趨緩以有增加，所以該公司主張受疫情影響無法繼續經營旅館無從採認。

法官認定，漁會已提出減免疫情期間的經營權利金予以紓困，但公司仍終止契約對漁會顯失公平，故駁回遠東公司聲請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法