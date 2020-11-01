玩命？ 賓士車主酒駕追撞砂石車 車撞爛人輕傷

賓士車車頭撞爛，拖吊業者（圖左）看得有點傻眼。（記者張瑞楨翻攝）

2020/11/01 10:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在彰化縣的31歲楊姓男子，今天清晨4時許，酒後駕駛出廠6年的賓士車，從台74線（台中環線快速道路）返回彰化縣途中，竟撞上前方的砂石車，賓士車車頭幾乎撞爛，顯示車速頗快，但楊男幸運只受到輕傷，酒測超過標準，警方問他細節，他都答覆「我喝醉了，不清楚」，中市警局六分局將他依公共危險罪移送法辦。

從事服務業的楊男，今天清晨4時許，於台74線快速道路上的南向車道（往彰化縣方向），追撞前方砂石車，他駕駛的是2013年出廠的B180賓士車，新車價160餘萬元起跳，此車卻突然撞上前方的砂石車，賓士車失控擦撞左側護欄停止，從車頭嚴重損毀研判，楊男當時車速頗快，有可能已達疾駛程度，但幸運的僅受四肢擦傷的皮肉傷。

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至於砂石車部分，當時是空車，車斗沒有東西，亦無超載等疑慮，砂石車被賓士車撞上之後，慢慢減速停止於右方路肩，徐姓司機沒受傷，車體損害也不嚴重。

中市警局六分局西屯派出所與交通分隊調查時，楊男說，他昨天夜間到中市北屯區一家KTV，與朋友聚會，至今天清晨3時結束，他開車返家出車禍，至於為何撞上？車速多少？這些細節，他都說，「我喝醉了，不清楚」，他的酒測濃度已超過公共危險罪標準，警方今天上午將他移送法辦，肇事因素初步研判，砂石車沒有肇事因素，賓士車肇事因素為楊男醉酒失控。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

砂石車損害輕微，右方後輪上方有撞擊痕跡。（記者張瑞楨翻攝）

砂石車當時是空車，後車斗沒有東西。（記者張瑞楨翻攝）

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