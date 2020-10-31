女大生命案凶嫌隨機性侵殺人 律師：判死機率相對高

台南長榮大學外籍女學生遭勒殺棄屍案，梁姓嫌犯在院檢應訊時，坦承性侵並奪取手機財物。（資料照）

2020/11/01 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕梁姓男子28日晚間在台南長榮大學附近，隨機擄走路過的馬來西亞僑生性侵殺害，還奪走她的手機，手法凶殘。被害女的母親痛心直諫「判絞刑」，馬來西亞網友則批「台灣不會判死刑」。對此，曾任檢察官的律師王捷拓表示，台灣法院仍有判死刑，且梁男隨機性侵殺人，造成社會恐慌，惡性更大，判死機率相對高。

王捷拓說，梁男隨機挑選被害人犯案，造成全民惴惴不安，有加重徒刑的可能性，再加上他又犯下性侵殺人，泯滅人性，如果再被認定為強盜殺人，屬於罪大惡極且無法教化之人，判死的機率將比其他殺人案件相對高。

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王捷拓指出，「先姦後殺」犯罪態樣令人髮指，刑法第226-1條為此特別訂定性侵殺人結合犯，屬無期徒刑起跳，最重死刑；但若是「先殺後姦」，則為兩個犯罪行為，即殺人罪及侮辱屍體罪，前者為本刑10年以上到死刑，後者則是6月以上5年以下，法官最後會再訂兩罪應執行的刑期。

梁男另奪取被害人的手機，王捷拓強調，若他是基於強盜財物的犯意而擄人，進而性侵殺害，還觸犯刑法第332條的強盜殺人罪，可處死刑或無期徒刑；反之，若梁男是性侵殺人後才想拿取被害人的手機，除了觸犯殺人罪，還觸犯哪些罪呢？實務上有不同見解。

王捷拓表示，凶嫌將人殺死後，臨時起意拿走使用死者物品時，究竟是竊盜或是侵佔遺失物，國內外均有重大爭議學說爭議，但有很強力的一派認為，如果時間接近，物品仍屬於死者生前佔有的延續，應以竊盜論罪；另一派則認為，死者已無法管領物品，應以較輕的侵占論罪。

王捷拓表示，我國仍有死刑制度，只要是窮凶惡極且手法泯滅人性，已無教化可能性，法院就會判死，不過，目前在執行面上遇到一些人權團體與歐盟的反對，法務部必須確認死囚已無聲請再審或釋憲、無特赦或是無精神障礙等條件下，才能審慎評估槍決。

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