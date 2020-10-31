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    首頁　>　社會

    馬國女大生遭性侵勒殺 徐國勇、陳家欽向家屬致歉

    內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今天到台南關切馬國女大生命案。（記者萬于甄攝）

    內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今天到台南關切馬國女大生命案。（記者萬于甄攝）

    2020/10/31 17:28

    〔記者萬于甄／台南報導〕在台就讀大學的馬來西亞籍女大生28日遭擄走遇害，讓家屬悲痛萬分，震驚國際，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今天下午到台南了解案情，兩人雙雙先向家屬致歉，徐國勇也說，涉及高階警官的調動，今天也特別下來了解，會尊重市長對治安維護的調動職權。

    徐國勇心，對於馬來西亞女大生遭殺害，表達萬分遺憾與不捨，馬來西亞僑生來到台灣，台灣應提供一個安全就學的環境，沒想到遭遇到這種不幸的事情，不管任何理由，社會都應表達對女學生家人的歉意。

    他說，今天來主要是看一下長榮大學發生事情後的整個問題，並與台南市長商量加強治安巡邏的事項，不只是針對個案，而是全國通案，加強警察局的橫向聯繫以及警方與校園的橫向聯繫，提供學生安全的學習環境。

    徐國勇指出，針對歸仁分局、大潭派出所在處理事情，民眾有很多的指正、質疑，也會進行了解，警方雖有辛苦的一面，一定要表達肯定，但接受報案等等的方面，若有不夠精細、不夠友善的地方，會進行檢討。初步檢討結果出爐，涉及高階警官的相關檢討因屬內政部，今天也特別下來了解，會尊重市長對治安維護的調動職權。

    內政部長與警政署長今天紛紛到台南了解情況，徐國勇強調，這對台灣的國際形象會有相當的影響，外籍學生來到台灣是一個友善有好的環境，台灣最好的風景就是人，但沒想到卻發生隨機殺人性侵，導致外籍學生往生，對此感到非常遺憾與不捨。站在內政部的立場，治安是內政部責無旁貸的責任，發生這樣的事情非常痛心遺憾，更要對受害家屬表達深深的歉意，台灣應提供最安全、友善的環境。

    陳家欽也說，個人心裡相當沉重，女學生被害的不幸事件，要向被害家屬致歉，昨天內政部指示警政署，要全盤通知警察機關對轄區校園，重視師生安全，給師生安全感，周邊環境也會加強，一些通道、道路需要警察協助會做建議，造成治安漏洞的部分會去強化。

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