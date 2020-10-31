Say No to Drugs！體育國手齊聚花博反毒

台灣最速男，2017年世大運奪牌好手楊俊瀚（右）參加公益反毒宣導活動。（記者劉慶侯翻攝）

2020/10/31 17:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局與扶輪社，為宣揚反毒理念，特別邀請國家級運動員，在今日下午在圓山花博公園舞蝶館，舉辦「飛揚的青春-獨特，不『毒』特」公益反毒宣導活動，藉此喚起年輕朋友對毒品危害的重視及關注，掃除毒品危害。

活動由扶輪社邀請2017年世大運奪牌好手楊俊瀚（100公尺短跑金牌）、鄭兆村（標槍金牌）、陳傑（400公尺跨欄銀牌）、陳奎儒（110公尺跨欄銀牌）、向俊賢（跳高銅牌）、黃士峰（標槍銅牌）等6位協助代言，傳遞正面陽光能量，遠離負面毒品危害。

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此外，活動也同時邀請青少年朋友，參與反毒天使課程，以此加深青少年朋友對毒品危害的認識，將反毒觀念傳遞到青少年的朋友圈，參與的青少年朋友將核發反毒天使認證書。

為讓民眾更一步認識毒品危害觀念，現場還設有精采的熱舞青春舞臺表演、捐血活動、警用重型機車展示及設攤宣導，來參與的朋友還可在現場獲得原創反毒潮T恤、反毒LOGO悠遊卡及環保提袋等多樣觀念贈品，現場可以與反毒大使共同合影及簽名，一同與運動好手推廣培養運動習慣、促進個人健康及鬆懈身心平衡的好處。

中山分局也在現場設置宣導攤位，設計毒品危害認識記憶卡的宣導遊戲，與民眾共同機智問答抽獎，也讓民眾認識如何透過安全通報「0800-700-885（請請你幫幫我）」的毒防中心諮詢專線，協助周遭可能遭受毒害的朋友，另也結合捐血活動，只要民眾在現場捐血後，於現場即贈送反毒捐血小禮物，藉以提倡「捐血做愛心，反毒做公益」的理念。

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2017年世大運跳高銅牌向俊賢（左）參加公益反毒宣導活動。（記者劉慶侯翻攝）

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