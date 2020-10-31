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    搬運船海上漂流 海巡艦頂2樓高巨浪接力救援

    海巡署艦隊分署和星艦、巡護八號兩船艦到東沙東南方137海浬處，救援失去動力的高昇輪。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡署艦隊分署和星艦、巡護八號兩船艦到東沙東南方137海浬處，救援失去動力的高昇輪。（記者吳仁捷翻攝）

    2020/10/31 17:32

    〔記者吳仁捷／新北報導〕巴拿馬籍高昇輪搬運船失去動力，受困台灣鵝鑾鼻西南方295浬處海域，受莫拉菲颱風外圍環流影響，現場最大陣風高達11級，海象惡劣，恐衍生傷亡之虞，海洋委員會海巡署獲報，就近調派艦隊分署執行碧海專案返航的和星艦，增派兩艘船艦，花費2天趕到現場，為確保失事輪船安全，在旁戒護，直到30日高昇輪由拖船拖回高雄港停靠，順利完成海上救援。

    海巡署艦隊分署說，24日晚間10時許接獲漁業電台通報，巴拿馬籍高昇輪搬運船漂泊在於鵝鑾鼻西南方295浬處海域（確認為東沙島東南方137海浬處）海域，隨時有翻覆危險，艦隊分署清點出勤戰力，發現執行南沙碧海專案，北返中的和星艦距離事發海域最近，立即指派和星艦馳援。

    和星艦耗時2天船程，26日趕抵現場，和星艦聯繫高輪後，得知主、副機正常，但艉軸絞纜失去動力，確認高昇艦上共有2名台籍、3名越南籍、7名菲律賓籍、11名印尼籍等4國23名船員，失去動力的高輪受莫拉菲颱風外圍環流影響，陣風達11級，浪高6至7公尺，達到2層樓高，隨時有翻覆危險。

    因海象惡劣，漂泊的高輪任由強勁風浪襲擊，險象環生，和星艦在救援拖船趕抵前，持續在高輪旁戒護，待命救援。

    海巡署北部地區機動海巡隊隊長徐漢慶表示，因和星艦執行碧海專案，須到南沙島搭載官兵，艦隊分署改派巡護八號接力戒護，27日拖船勇士號趕到，緩緩將高昇輪拖回台灣，歷經3天航行約330海浬，30日傍晚順利將高輪拖回高雄港泊停，所幸人船均安，船員、船東對海巡無懼艱險的戒護，讓他們宛如吃下定心丸，再三道謝。

    艦隊分署呼籲，海巡接獲海上救難工作，均秉持人命救助為第一優先，提醒民眾若在海上遭遇危難，速撥海巡「118」，或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡將立即派艦艇救援。

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