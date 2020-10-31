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    首頁　>　社會

    馬國留台聯總沉痛聲明 盼司法嚴懲兇手

    長榮大學馬國女大生遇害，馬國留台聯總沉痛聲明，盼司法嚴懲兇手，勿讓外界失望。（馬來西亞留台聯總提供）

    長榮大學馬國女大生遇害，馬國留台聯總沉痛聲明，盼司法嚴懲兇手，勿讓外界失望。（馬來西亞留台聯總提供）

    2020/10/31 15:50

    〔記者吳柏軒／台北報導〕長榮大學24歲鍾姓馬來西亞籍女大生遇害，馬國留台校友會聯合總會今下午發布沉痛聲明，呼籲台灣司法全力偵辦命案，嚴懲殺人兇手，不能讓受害者家屬、馬國與台灣社會各界失望，也重申台灣總體治安不差，更盼外界勿打擾，讓逝者安息、生者堅強。

    馬來西亞留台校友會聯合總會會長、拿督陳紹厚針對鍾姓女大生命案，今發表沉痛聲明，他說，對此造成重大傷害的國際事件，應有明確而負責的交代，也向家屬表達致哀慰問，而全馬共有46個留台組織及會員，也都對事件非常痛心難過。

    陳紹厚說，藉此慘痛事件，呼籲台灣所有大學校院，更進一步強化校園安全及居住照護，避免再有任何不幸傷害學生的犯罪事件。

    留台聯總也對台灣警方迅速抓捕兇嫌表示欣慰，並呼籲檢調單位必須全力偵辦案情，不能讓受害家屬、馬來西亞及台灣社會各界失望。

    留台聯總重申，台灣總體治安不差，也是馬國學子出國的前3名，特別在疫情下，台灣不曾停班停課，生活如常，也將持續推動馬國學子赴台升學工作等，義務幫助學子，堅守這條走了60年的升學路。

    最後，留台聯總希望，各界尊重並顧及家屬與學校等心情與悲痛，不要二度傷害，讓各方平靜料理後事，也讓檢調全力辦案，早日讓逝者得以安息，生者堅強恢復正常生活。

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