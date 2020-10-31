為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》維修堆高機出意外 老闆目擊30年好友被牙插砸死

    發生堆高機牙插砸死工人的案發地。（記者楊金城攝）

    發生堆高機牙插砸死工人的案發地。（記者楊金城攝）

    2020/10/31 01:20

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區1家維修堆高機的企業社，10月28日下午發生意外，重達200多公斤的牙插砸死林姓工人，新營警分局30日下午報請檢方相驗死因，家屬悲憤地說，好好的人去上班，命就沒了，質疑王姓老闆有工安疏失。

    意外發生當下，王姓老闆見林男被重壓在堆高機的牙插下，奄奄一息，趕緊駕駛另輛堆高機抬起牙插救人，並通報新營消防分隊將林男送醫急救，但第一時間未向警方報案。

    警方調查，58歲林男10月6日才到堆高機企業社受僱，28日下午王男為1輛堆高機修理抬升牙插的油壓管，林男充當助手。

    王男站在堆高機上，林男站在牙插下方，王男說，他有要求林男離開危險位置，未料疑因固定牙插的鍊條斷裂，牙插竟從2公尺多的高度猛然下墜，剛好砸中林姓工人，造成他全身多處骨折、頭顱破裂，被送醫後延至29日不治死亡。

    家屬投訴本報，指控王姓老闆第一時間未向警方報案，事發過程講不清，工安有疏失，一度還辯稱未僱用林男，家人無法接受好好的人去上班、命就沒了。

    王男解釋，第一時間駕駛堆高機搶救林男，事發緊急，才未報案，也誤以為消防隊會轉通報派出所。

    王男說，他和林男是30年的老友，因為林男最近失業，才以日薪1000元僱用林男當助手，事發前也示警要林男不要站在堆高機的牙插底下，不料意外隨後發生。他否認因駕駛堆高機撞到待修堆高機才造成牙插掉落砸死林男。

    王男回想事發當時仍心驚膽顫，他說，對老友命喪感到難過，希望趕快與家屬和解，也配合工安調查。

    新營警分局30日下午報請檢方相驗，林男死因為頭、胸、腹部鈍傷併骨折，也把疑為斷鍊的鍊條證物留置查證。台南市勞工局職安健康處也派人到堆高機企業社進行勞安檢查，調查有無工安疑慮。

    堆高機企業社老闆王男描述堆高機牙插重壓好友工人的過程。（記者楊金城攝）

    堆高機企業社老闆王男描述堆高機牙插重壓好友工人的過程。（記者楊金城攝）

    林男就是被堆高機前方抬重物的牙插砸死。示意圖，非事發堆高機。（記者楊金城攝）

    林男就是被堆高機前方抬重物的牙插砸死。示意圖，非事發堆高機。（記者楊金城攝）

    被200多公斤重的牙插砸死的林姓工人（左），生前和親屬感情好。（家屬提供）

    被200多公斤重的牙插砸死的林姓工人（左），生前和親屬感情好。（家屬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    近千公斤貨品倒下壓死人 堆高機駕駛未遵守SOP被起訴
    2020/10/15 12:03

    近千公斤貨品倒下壓死人 堆高機駕駛未遵守SOP被起訴
    悚！疑誤觸堆高機啟動桿 移工右手被夾斷
    2020/02/06 21:08

    悚！疑誤觸堆高機啟動桿 移工右手被夾斷

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    挖土機當吊車用 害工人被水泥管砸死
    2018/02/08 21:38

    挖土機當吊車用 害工人被水泥管砸死
    堆高機駕駛不明原因摔落 被堆高機壓死
    2016/07/30 18:39

    堆高機駕駛不明原因摔落 被堆高機壓死

    大選前投資致勝秘笈
    再傳工安意外！繩索突斷裂 工人被鐵條砸死
    2016/05/27 16:51

    再傳工安意外！繩索突斷裂 工人被鐵條砸死
    社會今日熱門
    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴
    2020/10/30 10:06

    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網
    2020/10/30 05:57

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網 影片

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安
    2020/10/30 05:30

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網
    2020/10/30 05:30

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播