獨家》維修堆高機出意外 老闆目擊30年好友被牙插砸死

發生堆高機牙插砸死工人的案發地。（記者楊金城攝）

2020/10/31 01:20

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區1家維修堆高機的企業社，10月28日下午發生意外，重達200多公斤的牙插砸死林姓工人，新營警分局30日下午報請檢方相驗死因，家屬悲憤地說，好好的人去上班，命就沒了，質疑王姓老闆有工安疏失。

意外發生當下，王姓老闆見林男被重壓在堆高機的牙插下，奄奄一息，趕緊駕駛另輛堆高機抬起牙插救人，並通報新營消防分隊將林男送醫急救，但第一時間未向警方報案。

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警方調查，58歲林男10月6日才到堆高機企業社受僱，28日下午王男為1輛堆高機修理抬升牙插的油壓管，林男充當助手。

王男站在堆高機上，林男站在牙插下方，王男說，他有要求林男離開危險位置，未料疑因固定牙插的鍊條斷裂，牙插竟從2公尺多的高度猛然下墜，剛好砸中林姓工人，造成他全身多處骨折、頭顱破裂，被送醫後延至29日不治死亡。

家屬投訴本報，指控王姓老闆第一時間未向警方報案，事發過程講不清，工安有疏失，一度還辯稱未僱用林男，家人無法接受好好的人去上班、命就沒了。

王男解釋，第一時間駕駛堆高機搶救林男，事發緊急，才未報案，也誤以為消防隊會轉通報派出所。

王男說，他和林男是30年的老友，因為林男最近失業，才以日薪1000元僱用林男當助手，事發前也示警要林男不要站在堆高機的牙插底下，不料意外隨後發生。他否認因駕駛堆高機撞到待修堆高機才造成牙插掉落砸死林男。

王男回想事發當時仍心驚膽顫，他說，對老友命喪感到難過，希望趕快與家屬和解，也配合工安調查。

新營警分局30日下午報請檢方相驗，林男死因為頭、胸、腹部鈍傷併骨折，也把疑為斷鍊的鍊條證物留置查證。台南市勞工局職安健康處也派人到堆高機企業社進行勞安檢查，調查有無工安疑慮。

堆高機企業社老闆王男描述堆高機牙插重壓好友工人的過程。（記者楊金城攝）

林男就是被堆高機前方抬重物的牙插砸死。示意圖，非事發堆高機。（記者楊金城攝）

被200多公斤重的牙插砸死的林姓工人（左），生前和親屬感情好。（家屬提供）

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