高雄關查獲劣質洋酒近8千瓶 總價值...僅約200萬元

高雄關查獲大批走私酒品。（記者洪臣宏翻攝）

2020/10/30 18:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄關29日在高雄港第65號碼頭查獲轉口貨櫃匿藏菲律賓製等多項酒品，數量多達7980瓶，不過大多是菲律賓製造劣質酒，價值僅200萬元。

高雄關查緝關員過濾艙單時，發現1只自菲律賓起運，預定轉往塞班島，貨物名稱申報為「食品」的40呎貨櫃甚為可疑，於該只貨櫃卸儲高雄港後開櫃查核，靠近櫃門處來貨排滿箱裝衣物、柔軟精及洗髮精等日用品，乍看無異狀，惟查緝關員敏覺性高，於幾乎滿櫃狹窄空間內繼續深入櫃內查核，於查獲匿藏未申報之菲律賓製白蘭地、萊姆酒及啤酒等酒品，核與艙單及提單所載貨名不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，依法查扣案貨。

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高雄關指出，該批酒品都是劣質酒，主要銷給塞班島漁工，儘管數量高達近8千瓶，卻只價值200萬元。

高雄關亦於21日，於高雄港第65號碼頭查獲1只轉口貨櫃，夾藏走私中國乾黑木耳絲，總重約280公斤，市價11萬2000元。

高雄關關務長蘇淑貞表示，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟走私販售牟利進而逃漏菸酒稅費，影響國家財政，將持續落實加強查緝，請國人切勿購買來路不明酒品，呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄關查獲走私中國乾黑木耳絲。（記者洪臣宏翻攝）

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