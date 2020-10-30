為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄關查獲劣質洋酒近8千瓶 總價值...僅約200萬元

    高雄關查獲大批走私酒品。（記者洪臣宏翻攝）

    高雄關查獲大批走私酒品。（記者洪臣宏翻攝）

    2020/10/30 18:47

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄關29日在高雄港第65號碼頭查獲轉口貨櫃匿藏菲律賓製等多項酒品，數量多達7980瓶，不過大多是菲律賓製造劣質酒，價值僅200萬元。

    高雄關查緝關員過濾艙單時，發現1只自菲律賓起運，預定轉往塞班島，貨物名稱申報為「食品」的40呎貨櫃甚為可疑，於該只貨櫃卸儲高雄港後開櫃查核，靠近櫃門處來貨排滿箱裝衣物、柔軟精及洗髮精等日用品，乍看無異狀，惟查緝關員敏覺性高，於幾乎滿櫃狹窄空間內繼續深入櫃內查核，於查獲匿藏未申報之菲律賓製白蘭地、萊姆酒及啤酒等酒品，核與艙單及提單所載貨名不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，依法查扣案貨。

    高雄關指出，該批酒品都是劣質酒，主要銷給塞班島漁工，儘管數量高達近8千瓶，卻只價值200萬元。

    高雄關亦於21日，於高雄港第65號碼頭查獲1只轉口貨櫃，夾藏走私中國乾黑木耳絲，總重約280公斤，市價11萬2000元。

    高雄關關務長蘇淑貞表示，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟走私販售牟利進而逃漏菸酒稅費，影響國家財政，將持續落實加強查緝，請國人切勿購買來路不明酒品，呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄關查獲走私中國乾黑木耳絲。（記者洪臣宏翻攝）

    高雄關查獲走私中國乾黑木耳絲。（記者洪臣宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海巡攔截市價5億私菸 花一天才清點完536萬3000包
    2020/08/27 08:56

    海巡攔截市價5億私菸 花一天才清點完536萬3000包
    中國貨輪大買免稅菸 首例！卸高雄港接駁船走私
    2020/08/20 05:30

    中國貨輪大買免稅菸 首例！卸高雄港接駁船走私

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    每月高檔菸買滿額 中國船露餡
    2020/08/20 05:30

    每月高檔菸買滿額 中國船露餡
    家戶配售高粱酒紙箱 金門岸巡隊查獲疑似走私香菇、香菸
    2019/12/25 14:48

    家戶配售高粱酒紙箱 金門岸巡隊查獲疑似走私香菇、香菸

    大選前投資致勝秘笈
    高雄港史上最大洋酒走私案！查獲1萬9000瓶
    2019/03/19 18:29

    高雄港史上最大洋酒走私案！查獲1萬9000瓶
    社會今日熱門
    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴
    2020/10/30 10:06

    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網
    2020/10/30 05:57

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網 影片

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安
    2020/10/30 05:30

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網
    2020/10/30 05:30

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播