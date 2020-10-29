員警酒駕被免職 高雄市警方連3天取締酒駕

高市警方3天在全市進行深夜取締酒駕勤務。（記者黃佳琳翻攝）

2020/10/29 23:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市六龜警分局一個月內爆發連續兩次員警酒駕事件，高雄市今年也已累計發生6名警察酒駕，市警局從今天（29日）晚間10點起，連續3天深夜執行取締酒駕勤務，並首創ABC封閉式路檢部署方式，針對意圖規避取締的汽車駕駛人加強攔查。

根據警方統計，去年高雄市酒駕傷亡574人，六都第一，去年高市警方從1至8月取締酒駕9280件，酒駕肇事為253件，傷亡人數為322人，道路交通管理處罰條例修正後，酒駕處罰加重，今年1至8月同期取締件數8496件，酒駕肇事共189件，傷亡230人，比較去年同期，酒駕肇事減少64件，傷亡減少92人。

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本月6日晚間，高雄市六龜分局萬山派出所吳姓前所長酒駕發生擦撞車禍，23日又傳出六龜分局謝姓員警開車酒駕自撞，讓市長陳其邁在市政會議再撂重話，下達禁酒令，強調「開車當然就是嚴禁喝酒」，市警局當天就把謝姓員警一次記2大過、免職，茂林分駐所所長高鑽考核監督不周，調鳳山分局加重記過2次，分局長李崇偉加重記過1次。

今年以來，高雄警界就陸續發生包括鹽埕分局、左營分局、林園分局和刑事警察大隊酒駕事件，再加上六龜一個月二件酒駕，今年已累計發生6名警察酒駕。為了防制酒駕，高市警方也宣布即日起連續三日啟動全市同步擴大取締酒後駕車專案，透過全市同步路檢及強力執法，希望能夠讓酒駕傷亡再降低。

鑑於以往取締酒駕路檢常採取「一車四人」執行，交通警察大隊規劃「ABC封閉式路檢」勤務，強化路檢執勤人數達12人以上，並拉長縱深達40至50公尺，有效減緩車速並確保執勤人員安員。警力布署方面，A點為次要部署、B點為主要部署、C點攔查警網為機動部署，針對意圖逃逸及規避臨檢之不法人士，即時發動攔檢，強化警方執法的威嚇性。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市警方3天在全市進行深夜取締酒駕勤務。（記者黃佳琳翻攝）

高市警方3天在全市進行深夜取締酒駕勤務。（記者黃佳琳翻攝）

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