包庇業者還喝花酒 派出所2管區等7人均遭羈押

時任中山一派出所管區的陳俊安（中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

2020/10/29 21:03

〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦台北市中山警分局官警包庇色情案，昨天再度指揮調查局北部地區機動工作站，發動第4波搜索並約談陳俊安、李功華等2名管區員警及酒店業者共13人，陳、李等7人訊後遭聲押禁見。案經台北地院開庭，晚間均已裁准。

檢調指出，陳俊安自2014年至2017年間，任職於中山一派出所，擔任第9勤區管區；已調至北市大同警分局的李功華，則於2013年任職於中山一派出所並擔任第19勤區管區。

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2016至2017年間，陳俊安涉收受「888卡拉ok店」業者李政忠、房東鄭雅文所提供的三節禮金，合計約10萬元；另自2013年開始，陳俊安、李功華2人涉收受「嘉麗寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹的賄賂，按月收受3至4萬元賄賂，還接受酒店招待喝花酒。

檢調發現，嘉麗寶旗下有多家台式酒店，包括宴麗蕾迪、美麗都、蘿漫、蘿瑪、皇瑪餐坊（已改名紀梵希）、皇星等6家，今年初又新開「黃匜商行」；包括曾小琪、曾筠心姐妹倆，以及「紀梵希酒店6樓」的會計余沛樺、嘉麗寶集團會計劉秀惠，以及「888卡拉ok店」業者李政忠、房東鄭雅文等人，均被約談到案。

至於涉嫌行賄的「888卡拉ok」房東鄭雅文，昨複訊後獲檢方諭令20萬元交保。

時任中山一派出所管區員警的李功華（前排中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

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