為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    包庇業者還喝花酒 派出所2管區等7人均遭羈押

    時任中山一派出所管區的陳俊安（中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

    時任中山一派出所管區的陳俊安（中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

    2020/10/29 21:03

    〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦台北市中山警分局官警包庇色情案，昨天再度指揮調查局北部地區機動工作站，發動第4波搜索並約談陳俊安、李功華等2名管區員警及酒店業者共13人，陳、李等7人訊後遭聲押禁見。案經台北地院開庭，晚間均已裁准。

    檢調指出，陳俊安自2014年至2017年間，任職於中山一派出所，擔任第9勤區管區；已調至北市大同警分局的李功華，則於2013年任職於中山一派出所並擔任第19勤區管區。

    2016至2017年間，陳俊安涉收受「888卡拉ok店」業者李政忠、房東鄭雅文所提供的三節禮金，合計約10萬元；另自2013年開始，陳俊安、李功華2人涉收受「嘉麗寶」酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹的賄賂，按月收受3至4萬元賄賂，還接受酒店招待喝花酒。

    檢調發現，嘉麗寶旗下有多家台式酒店，包括宴麗蕾迪、美麗都、蘿漫、蘿瑪、皇瑪餐坊（已改名紀梵希）、皇星等6家，今年初又新開「黃匜商行」；包括曾小琪、曾筠心姐妹倆，以及「紀梵希酒店6樓」的會計余沛樺、嘉麗寶集團會計劉秀惠，以及「888卡拉ok店」業者李政忠、房東鄭雅文等人，均被約談到案。

    至於涉嫌行賄的「888卡拉ok」房東鄭雅文，昨複訊後獲檢方諭令20萬元交保。

    時任中山一派出所管區員警的李功華（前排中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

    時任中山一派出所管區員警的李功華（前排中）收押禁見。（記者錢利忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    2020/10/29 07:13

    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    「天下第一所」被控集體收賄包庇色情酒店 所長一審判無罪
    2019/12/06 15:13

    「天下第一所」被控集體收賄包庇色情酒店 所長一審判無罪

    科技大佬看好兆元AI新商機 專家投資揭密
    官警被控涉包庇中國女賣淫 調查1年證據不足不起訴
    2019/09/02 11:41

    官警被控涉包庇中國女賣淫 調查1年證據不足不起訴
    調查局高雄處遭爆集體喝花酒 副主任遭記大過重懲
    2019/05/23 07:35

    調查局高雄處遭爆集體喝花酒 副主任遭記大過重懲

    皮卡丘快閃桃園 和民眾一起走路動滋動！
    中山警分局包庇牛郎店 又1警到案50萬交保
    2019/04/09 19:38

    中山警分局包庇牛郎店 又1警到案50萬交保
    社會今日熱門
    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    2020/10/29 07:13

    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見

    方富服飾涉詐貸80億元 負責人無保請回、會計師等3人交保
    2020/10/29 07:24

    方富服飾涉詐貸80億元 負責人無保請回、會計師等3人交保

    三重早餐店起火延燒公寓 1死1命危5傷
    2020/10/29 08:31

    三重早餐店起火延燒公寓 1死1命危5傷

    稱見鬼懷疑被下符咒 酗酒男殺友母未遂 判刑6年再監護5年
    2020/10/29 09:24

    稱見鬼懷疑被下符咒 酗酒男殺友母未遂 判刑6年再監護5年

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播