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    首頁　>　社會

    適用新法！基隆半夜大亂鬥 8人依公然聚眾罪起訴

    朱姓男子等4人在基隆市小吃攤飲酒時，與隔壁桌陳姓男子等4人口角後聚眾互毆。基隆地檢署依刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴朱等8人。（資料照）

    朱姓男子等4人在基隆市小吃攤飲酒時，與隔壁桌陳姓男子等4人口角後聚眾互毆。基隆地檢署依刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴朱等8人。（資料照）

    2020/10/29 20:58

    〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子與友人在小吃攤飲酒時，與隔壁桌陳姓男子發生口角，不甩警方到場，仍當街互毆，打不過癮，把店內酒杯、椅子互砸。基隆地檢署今天偵結，依刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」罪嫌起訴。

    警方指出，過去民眾聚眾鬥毆，若無人提告傷害，警方只能依違反社會秩序維護法裁罰，但罰錢對滋事份子「不痛不癢」。

    今年1月刑法妨害秩序罪第149條、第150條進行修正，將罰金上修，並將「公然聚眾」修正為「在公共場所聚集3人以上」，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6個月以上、5年以下有期徒刑。

    起訴書指出，朱姓與葛姓、林姓友人等3人，今年8月間某日深夜11時許，在基隆市七堵區自治街一處生啤酒小吃攤飲酒，與隔壁桌陳姓、黃姓、鄭姓與張姓等4人發生口角。

    朱見對方有4人，打電話給許姓友人助陣，店家發現不對勁，趕緊報案。

    警方趕抵後，朱與趕來的許，仍與陳等人打成一團；有的出拳，有的拿店內酒杯互砸，有的拿店內椅子互毆。

    兩派人馬從店內追打出店外馬路上，還好警方快打部隊及時趕抵，以辣椒水將陳等8人壓制，帶回派出所偵訊後送辦。

    檢方調查後，認定陳、與朱姓兩派人馬涉犯刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」，今天將陳等8人提起公訴。

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