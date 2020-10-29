買廢爐渣蓋公共工程 營造公司負責人重判7年2月

檢方採集混凝土，以磁鐵測出內涵鍊鋼爐碴。（彰化地檢署提供）

2020/10/29 20:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕良心何在？台中市中泰預拌混凝土公司經由南投縣久鈺營造公司標得第三河川局於濁水溪、大甲溪等多項堤岸公共工程，工程款高達2億3千萬元，業者卻買進廢爐渣混入預拌混凝土充作結構性混凝土使用，不符結構性工程要求，而檢察官偵辦時勘驗鑽心試體，果然發現生鏽，危及公眾安全。彰化地院審理，依加重詐欺罪判處業者張秋田、邱秀鳳、林宏標等3人7年2個月至5年6個月不等徒刑，並追討繳回5200多萬元已給付工程款。

判決書指出，張秋田（62歲）曾因違反政府採購法判刑，信用不佳，由其妻邱秀鳳（61歲）掛名中泰公司與久鈺營造負責人，但私下仍由張男負責實際營運，而久鈺負責出面投標，從2014年8月至2015年12月間，久鈺標得第三、第四河川局的濁水溪富州、濁水溪竹山、大甲溪校栗工程、大安溪水尾、大甲溪東勢堤防及大安溪白布帆等6項工程，工程款高達2億3千多萬元。

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久鈺得標後交由中泰提供混凝土，而負責品管與攪拌手職務的林宏標（張秋田、邱秀鳳女婿）得知台翰砂石公司有煉鐵業廢爐渣（台翰廢爐渣向全興環保公司購進），可做低強度混凝土，卻仍向張邱夫婦推薦，可購入混入預拌混凝土中，充作結構性混凝土使用於堤岸工程中，且強度不變。

該案由彰化地檢署檢察官於2016年偵辦全興與部分營造公司勾結，將煉鐵業廢爐渣作「結構性混凝土」出售給下游業者，影響公共工程主體結構的安全，檢方發現廢爐渣再利用的用途有限，電弧爐煉鋼氧化渣、還原渣容易吸水膨脹變形，能用在非結構性混凝土裡，不能用於護岸、駁坎、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋梁等結構性混凝土中，發現久鈺和中泰公司違法使用，因此自動檢舉偵辦。

合議庭上張秋田辯稱，他和邱秀鳳沒有偷工減料，CNS沒有規定不得使用再生粒料，他們只是沒有跟業者告知使用爐渣，但是混凝土強度都是夠的，品質沒有問題等語，也說其他同業混凝土廠也都使用再生粒料。

彰化地院審理，經查爐渣含有高量氧化鐵，遇水氣或空氣，就會生鏽進而膨脹，彰化檢方實地鑽心回來的圓柱體，經過4年，今年再勘驗時外表已經多處生鏽，甚至膨脹。且第三河川局指出，2017年底查勘大安溪水尾堤防，發現工程有55處膨脹暴凸、鏽斑，今年再查增至191處，其中破損大於10公分者，多達87處。

法官審酌，張秋田等人為降低成本，將不符契約的爐渣，作為混凝土摻料使用，且張秋田已為累犯，審理期間否認犯罪，拒不賠償，態度欠佳；另外，林宏標在河川局抽驗時，提供合格混凝土供抽驗，上演「貍貓換太子」調包手法，甚為可惡。因此依加重詐欺罪，判處張秋田判刑7年2個月、邱秀鳳6年2個月、林宏標5年6月，並需繳回5200多萬元已給付工程款，全案可上訴。

不法業者將廢爐渣混入預拌混凝土，作為第三、第四河川局結構性工程，經過多年已經出現膨脹暴凸、鏽斑等破損狀況。（彰化地檢署提供）

營造不法業者將廢爐渣混入混凝土，作為結構性工程，經過多年已經出現膨脹暴凸、鏽斑等破損狀況。（彰化地檢署提供）

彰化地檢署偵辦業者將廢爐碴混入混凝土中，並施作於第三河川局多項重要公共工程中，影響工程品質，圖為混入廢爐碴的混凝土材質（彰化地檢署提供）

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