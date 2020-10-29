男童受虐2年裸體趕出門、書包被丟 北市家暴中心︰逾越管教範圍

北市議員陳怡君指出，一名國小3年級男童遭到家暴虐待，身上布滿新舊傷痕。（北市議員陳怡君提供）

2020/10/29 16:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市家暴通報案件逐年攀升，台北市議員陳怡君今日下午在市議會教育部門質詢披露一起國小3年級男童遭到家暴長達2年多的時間，她指出，該男童在2017年通報立案，今年初解除列管後，身上仍是舊傷、新傷不斷，還公布一段影片男童全身赤裸哭喊「媽媽不要打」，母親卻說閉嘴，男童書包還從家裡被丟出來，鄰居看不下去才拍下影片檢舉。

備詢的台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，中心收到通報後已立即派人了解，主要是該名男童有些情緒、行為反應，氣得陳怡君大聲斥責，「難道大人沒有失當嗎？當小朋友情緒失當，大人是否也有責任」，陳淑娟對此解釋，父母當然有逾越管教合理的範圍。

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陳怡君再次播放影片，影片中看得出男童不斷大哭，且全身沒穿衣服站在家門外的巷子，口中喊著「媽媽不要打」，接著一旁的繼母卻喊說「閉嘴」，路過行人直接離開沒停留；陳怡君指，影片事件是上週三才發生的，附近鄰居對這件事都已經習以為常，已經發生非常多次，鄰居看不下去才錄下來。

陳怡君說，她也曾去找過該男童的繼母，稱是男童情緒失當、男童在演戲，但當小朋友情緒失當，大人也不該說閉嘴，甚至全身不讓穿衣服、還丟書包，家防中心竟然這麼冷漠，只會說是男童情緒一直失當，「大人沒責任嗎？妳（指陳淑娟）非常慘忍」。

陳淑娟強調，父母已經逾越合宜的管教範圍，調查後持續進行也加強親子教育的能力。但陳怡君認為，根本沒改善，她調閱家防中心的通報紀錄與會議紀錄，該案也在109年1月曾開過兒少網路會議，卻僅是口頭告誡父母會觸犯兒少法，2月解除該案列管，但3、5月等時間都有社工面訪或電訪，代表男童再遭虐待。

陳怡君再秀出男童108年、109年遭到家暴虐待的身上受傷照片，從照片看得出男童鼻樑有結痂傷痕、嘴角腫脹，陳指出，從通報紀錄來看男童11次通報的紀錄，等於2、3個就有通報，代表受虐經常發生，而且男童每天髒兮兮到校，老師跟其他家長不忍常常幫忙清洗打理男童。

陳怡君更不滿，男童被立案列管期間安排31次心理諮商，父親、繼母分別只有2次與6次的心理諮商，比例根本失衡，她向家防中心調閱該男童個案輔導諮商紀錄、會議紀錄等都以隱私為由拒提供，她質疑到底是隱私還是隱匿。

她要求未來面訪、電訪都要有照片與錄音佐證，不然單憑家防中心的文字無法當作證據，且不能只有大人單方面說法，要有兩造說法，並協助男童到醫院做身心評估。對此陳淑娟說，去年5月就有帶男童到醫院做過評估，且相關會議與通報都有紀錄，家防中心每月都會進行查核，北市教育局長曾燦金則說，關於學童遭虐待通報機制，將納入校長的考核評鑑依據。

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北市議員陳怡君指出，一名國小3年級男童遭到家暴虐待，身上布滿新舊傷痕。（北市議員陳怡君提供）

北市議員陳怡君指出，一名國小3年級男童遭到家暴虐待，身上布滿新舊傷痕。（北市議員陳怡君提供）

一名國小3年級男童遭到家暴虐待，身上布滿新舊傷痕。（北市議員陳怡君提供）

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