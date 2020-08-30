狠嗆「館長老婆會被處理」 屁孩道歉了

蔡姓網友今天公開向館長、館長老婆和社會大眾道歉。（擷取自youtube）

2020-08-30 23:22:12

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢28日凌晨在林口自家健身房前遭人槍擊，引起社會譁然。一名蔡姓網友放話稱要對館長老婆不利，警方接獲館長助理報案後介入偵辦。該名網友今（30）日在Youtube留言區向館長、館長老婆和社會大眾道歉。

蔡姓網友昨（29）日在網路上放話「明天館長老婆會被處理，大家等著看」，還說「館長老婆明天保證被強X灌藥開直播」，引起網友譁然。

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不過，蔡姓網友今日中午前後，以「本人 蔡XX 在此跟館長以及館長老婆道歉」為題發表聲明，寫道「因在網路發言恐嚇，被警方通知前往林口分局作說明，經過思考，在這邊跟社會大眾以及館長本人老婆道歉，對不起。」自稱還有學業要完成，謝謝校方願意再給他一次機會，也謝謝教官室的教官幫忙。

但有網友不領情，在道歉聲明底下留言批評，蔡姓網友則繼續反嗆：「我做了壞事，道歉一下，就要原諒我甚至給我機會，你什麼心態？人生只有一次，殺死人了道歉一下就洗白，一群死聖母」、「本人XX家商XXXX科學生，麻煩打電話過來我學校讓我退學，我要教訓！」、「我被你罵的好爽喔」、「沒用，我已經跟教官認罪協商，一支小過而已，你去死吧」。

網友也發現，蔡姓網友到下午還在狂言反嗆。其他網友在相關新聞底下留言批評「直接讓屁孩一個人生汙點，讓他永遠找不到工作」，蔡姓網友居然回應：「講這麼狠？來。讓我沒工作我就去搶劫你家。」

蔡姓網友發完道歉聲明後，仍在網路上與其他網友對嗆。（擷取自youtube）

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