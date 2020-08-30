驚悚！竹市風箏節 女童被捲往空中影片曝光

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女童被捲往空中。（取材自網路）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市國際風箏節在下午一名林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，捲往空中，所幸平安落地，造成女童驚嚇及頸臉擦傷，無明顯外傷，略紅腫。
經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女2人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員致醫院關心母女狀況。
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目前市府決定，全面暫停現場所有活動，確保民眾安全。
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