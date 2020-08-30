停計程車招呼站車格被拖吊開罰 他申訴成功退還2000元

愛車誤停計程車招呼站車格被拖開罰，原來格內落漆申訴成功退還2000元。（民眾提供）

2020-08-30 12:52:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局接受林姓民眾罰單申訴，指他因把汽車停於「計程車招呼站」車格內，遭警方開單、拖吊，荷包失血2000元，但回原地仔細查看，未見地上有「計程車招呼站」字樣，標示明顯不清，交通局交由交通大隊查證，確認標線脱落完全無法辨識，同意撤單、返還2000元。

據了解，申訴的林姓男子是退休的公務員，他對交通法規較一般民眾熟悉，今年3月間，他把車子停在澄清湖附近一處停車格，車子卻遭警方拖吊，吃下1張違規停佔計程車格位，當天無奈先回家拿錢，再搭計程車到鳳山區的停車場繳費，繳交1000元拖吊費、100元保管費、罰款900元後領回愛車。

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他再回原地探個究竟，想確認自己眼花或不小心，結果未發現地上有任何標示，雖然隔壁車位有「計程車招呼站」字體，一旁也有立桿提醒，但並無法明確標示其所停的車格，就是計程車招呼站的專屬車位，交通局未補上油漆或明顯標記，決定向交通局申訴。

交通局、交通大隊查證後，認為林男申訴有理，同意撤銷罰單，並退還拖吊費，立即派人在停車格上補「計程車招呼站」，林男申訴成功，他希望政府能編列預算，補助申訴人搭車取車的相關費用，才符合公平正義的原則。

愛車誤停計程車招呼站車格被拖開罰，原來格內落漆申訴成功退還2000元。（民眾提供）

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