基隆東岸停車場淪毒品交易場 警抓藥頭逮2通緝犯

基隆東岸停車場淪為毒品交易場，王姓男子與毒蟲相約在停車場內交易，被警方逮，起獲大批毒品，再逮到2名毒品通緝犯。圖中車輛與新聞事件無關。（記者林嘉東攝）

2020-08-30 00:30:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆東岸停車場淪毒品交易場！

東岸停車場上個月才發生賓士車遭破窗竊走110萬賭金案件，近日又有毒蟲相約在停車場內交易，還好警方及時圍捕，逮到涉嫌販毒的王姓男子，起獲大批毒品，再逮到2名毒品通緝犯；基隆地檢署認定王男販賣二級毒品嫌疑重大，複訊後諭知15萬元交保候傳。

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上月4日，鄭姓男子停在東岸停車場賓士轎車遭人砸破車窗，盜走車上110萬元現金。檢警連日追查發現，110萬元現金是鄭男在新北、基隆等地經營天九牌職業賭場的「賭本」。

鄭男為了躲避警方追捕，把「賭本」藏在車上，當成流動金庫，想不到被林姓男子教唆小弟共謀行竊，檢警陸續逮到9名犯嫌偵辦中。

甫上任的一分局長楊効宜擔心東岸停車場淪為治安死角，要求轄區警力列為重點巡邏重點。南榮路派出所警員本月26日發現王姓毒蟲常開的一輛BMW跑車在街頭流竄，十分可疑，一路尾隨至東岸停車場B1地下室，赫見另有4部可疑輛車陸續趕抵，研判可能進行毒品交易。

時值凌晨4點左右，警方擔心人力不足，臨時通知延平派出所警方支援，沒想到警員騎警用摩托車趕抵，王姓男子見狀竟跳上BMW跑車，撞開警用摩托車後，再撞斷停車場柵欄桿逃逸。

但警方仍及時攔下另4輛車，逮到盧、郭姓2名毒品通緝犯，在盧男身上查獲50多公克安非他命；一分局延平派出所長張英華當晚即策動王男到案。

據悉，盧男供稱，50公克安非他命是王男所有，警方循線另在停車場保管箱內找到10公克安非他命，也有證人指證是王男所有；警方懷疑王男約盧男等多人在停車場交易毒品，還好及時攔車破獲毒品；檢方複訊後諭知王男15萬元交保。

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基隆東岸停車場上月發生敲破車窗竊發110萬賭金案件，最近又有毒蟲相約買賣毒品。圖中車輛與新聞事件無關。（記者林嘉東攝）

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