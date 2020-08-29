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    8/29 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2020-08-29 22:14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月29日）開獎的第109000208期今彩539，頭獎開出，可得獎金800萬元，由新北市蘆洲區民族路421號的「冠福彩券行」；第109000208期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第109000208期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、11、15、17、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共172注中獎，每注可得500元；肆獎共有2033注中獎，每注可得100元。

    第109000208期今彩539中獎號碼為「01、10、16、27、28」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共218注中獎，每注可得2萬元；參獎共7651注中獎，每注可得300元；肆獎共有8萬1532注中獎，每注可得50元。

    第109000208期39樂合彩中獎號碼為「01、10、16、27、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9534注中獎，每注可得1125元。

    第109000208期3星彩中獎號碼為「949」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第109000208期4星彩中獎號碼為「6727」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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