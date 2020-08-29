放話「館長老婆會被處理」 屁孩挨批被肉搜...警方出手了

館長28日凌晨遭槍擊後送往林口長庚紀念醫院治療，館長老婆當晚也在臉書發文透露丈夫的最新狀況，除了指館長目前已能入睡，也感謝護理人員的貼心。（圖擷取自臉書）

2020-08-29 21:27:31

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢28日凌晨在林口自家健身房前遭劉姓男子連開3槍，劉嫌也在案發後持槍投案，新北市長侯友宜則強調，會積極偵辦給被害者交代。沒想到今（29）日卻有蔡姓屁孩在臉書放話，宣稱要對館長老婆不利，遭網友肉搜灌爆後，他也立刻把臉書關閉；目前警方已寄發通知書要求蔡嫌到案製作筆錄。

一名網友29日在PTT以「屁孩網路放話對館長家人不利」為題發文，並貼出一張臉書的留言截圖，一名蔡姓男子放話，「明天館長老婆會被處理，大家等著看」，此話一出令人感到震驚，有網友立刻回應「你哪位？不怕閃了舌頭？」、「你知道如果館長老婆明天出事，你會被當嫌犯嗎？」沒想到蔡男再嗆聲，「館長老婆明天保證被強X灌藥開直播」等恐怖言論。

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文章曝光引發網友痛批，「被抓到再說自己思覺失調、吸毒意識不清」、「風頭上不是蠢，就是自己作死」、「希望他到案說明的時候，還能這麼嗆」、「在敏感時刻出來放話，難道劇本還沒演完」、「風頭上還真敢」、「直接放話要對館長家人動手，氣焰囂張」。

據《三立新聞網》報導，林口警方表示，28日接獲館長助理報案後，目前也已受理並展開調查，已寄發通知書給蔡男，通知他到警局製作筆錄，將依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

館長28日凌晨遭槍擊後送往林口長庚紀念醫院治療，館長老婆晚間也在臉書發文透露丈夫的最新狀況，除了指館長目前已能入睡，也感謝護理人員的貼心。

醫院副院長簡榮南、外傷骨科主任周應照今上午說明館長的復原狀況，表示館長1、2天內就能轉進普通病房，若積極復健，身體應不會有任何不便。

有一名蔡姓屁孩在臉書放話，宣稱要對館長老婆不利，遭網友肉搜灌爆後，他也立刻把臉書關閉；目前警方已寄發通知書通知蔡嫌到案製作筆錄。（圖擷取自PTT）

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