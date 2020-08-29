台中黑道策劃館長槍擊案？ 中市警局澄清：無任何情資

預計9月1日開放的台中旗艦館，目前裝修中。（記者張瑞楨攝）

2020-08-29 17:41:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕前天被槍擊的成吉思汗健身館「館長」陳之漢，去年斥資1.5億元到台中市「插旗」，籌備台中旗艦館時，自稱被黑道恐嚇，警方事後函送廖姓男子，但台中地檢署不起訴，卻有媒體將去年之事，與前天的槍擊案做連結，指稱是台中黑道教唆策劃此槍擊案，對此，中市警局刑警大隊發佈澄清聲明，指沒有接獲此消息的任何情資或訊息。

媒體報導指出，「館長」陳之漢被槍擊，幕後教唆的藏鏡人，疑為台中市黑道，主因是陳之漢去年到台中市「插旗」，承租原尊龍KTV（屬於有酒女的八大行業），改為成吉思汗台中旗艦館，預計9月1日開放參觀（開幕），卻因擋人財路，台中黑道涉嫌教唆行兇，讓此開幕營運生變。

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陳之漢去年到台中市「插旗」，確實自稱被黑道恐嚇，他透過臉書直播，怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，要求台中市長盧秀燕為他做主，「這是什麼政府（台中政府）？」，至於具體的恐嚇內容，他指出，有黑道恐嚇說，「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」。

針對館長上述恐嚇之說，中市五分局設置巡邏箱，加強巡邏此處，另外，約談函送法辦廖姓男子，尊龍KTV停止原因，是該店竊電被罰款，廖男原是該建築的承租人，與股東、地主等人打官司，他想繼續承租建築物，卻被陳之漢租走，廖男宣稱沒恐嚇，只是告訴陳之漢，此建築物仍有民事糾紛，租下之後可能會有麻煩，台中地檢署以罪證不足為由，裁定不起訴處分。

記者走訪該旗艦館，對於9月1日是否如期開放？館方人員拒絕受訪，指沒接到延期等任何通知。

針對台中黑道策劃槍擊案之說，台中市警局發佈澄清如下：

一、有關館長陳之漢遭槍擊案，幕後是否有人指使或教唆，目前由新北地方檢察署指揮相關警察單位全力偵查中，如有須要，臺中市警方會全力協助調查。至於報載稱有臺中黑道勢力介入本案，本局相關單位目前並未收到任何情資或訊息。

二、館長於本轄成立之成吉思汗健身館即將於近期試營運及開幕，有關場館的安全，臺中市政府警察局第五分局會加強巡邏守望與安全維護，確保館方能正常營運不受影響。

三、至於去年10月間館長曾於直播中提到於本轄遭恐嚇一案，臺中市政府警察局第五分局業於108年10月28日調查後移送臺中地檢署偵辦。而本案於108年12月2日經臺中地檢署偵查終結，予以不起訴確定。

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