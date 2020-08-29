路口大執法將開始 東港統計這2間最大醫院前為易肇事熱點

東港鎮內兩間大型醫院前的路口為易肇事熱點。（記者陳彥廷翻攝）

2020-08-29 17:13:41

［記者陳彥廷／屏東報導］東港鎮是屏東縣除縣都屏東市外，唯一有經醫院評鑑合格具區域醫院的鄉鎮，且一次還2間，不過，東港警分局統計，這兩間醫院的路口卻是轄區內最易發生事故的熱點，呼籲不論是開車還是走路，一定要「路口慢看停」。

警政署日前獲得交通部資料統計後，發現去年全國發生道路交通事故30日內死亡者，人數2865人中約有6成發生於路口；至於行人死亡人數近4成亦發生路口，肇事原因多為「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」，為提升交通安全，不讓人車爭道再次惡化，全國警方將於9月1日進行為期1個月的「路口大執法」。

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東港警分局長謝政憲表示，今年1至7月轄區內10大易肇事路段，分別為東港鎮中正路段、中山路段、光復路段、沿海路段、明德路段、林邊鄉中山路段、崁頂鄉屏187線、新園鄉臥龍路、仙吉路、及南興路段等皆為易肇事熱點。

謝政憲強調，其中又以東港鎮安泰醫院前及中山路輔英醫院前路口常有行人違規穿越馬路或汽機車行經路口未禮讓行人等違規情形最為頻繁，人車互爭下是險象環生，除了呼籲汽機車駕駛人提高警覺外，行人穿越馬路務必行走斑馬線，人、車皆「路口慢看停」，不該一時搶快卻反營造險象環生交通環境，甚至進一步導致悲劇。

東港分局指出，本次大執法加強取締違規項目包括汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌標線、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。警方將針對上述項目於轄區易肇事路口加強取締，以減少交通事故發生。

東港鎮內兩間大型醫院前的路口為易肇事熱點。（記者陳彥廷翻攝）

東港鎮內兩間大型醫院前的路口為易肇事熱點。（記者陳彥廷翻攝）

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