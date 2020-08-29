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    首頁　>　社會

    稱性騷事件後接到300通電話快崩潰 開槍嫌犯一度想告館長

    劉姓嫌犯（中）投案辯稱，不滿館長在直播中指控他性騷擾，害他遭館長粉絲肉搜、霸凌，憤而犯案。（資料照）

    劉姓嫌犯（中）投案辯稱，不滿館長在直播中指控他性騷擾，害他遭館長粉絲肉搜、霸凌，憤而犯案。（資料照）

    2020-08-29 15:33:15

    〔記者吳政峰／台北報導〕23歲劉姓男子28日槍擊網紅「館長」陳之漢，引發社會譁然。據悉，劉男17日被館長開直播指控性騷擾後，電話號碼就遭人肉搜公布，當天接到約300通的騷擾電話，他氣得隔天找律師諮詢，想要告館長違反個資法和妨害名譽，經律師勸說才打消念頭，未料時隔10日犯下槍擊案，令人訝異。

    館長17日開直播指控劉男性騷擾，還公布監視器，甚至揚言提告，「館粉」聽了義憤填膺，幫腔並肉搜出劉男的電話，公布在網路上，劉男的手機瞬間被打爆，他氣得向朋友求助，友人轉介他到知名律師事務所諮詢。

    劉男18日即到律師事務所，稱館長的行為害他被肉搜，不堪其擾，為了證明自己所言不虛，他還出示手機內的通話紀錄，一天內接到約300通來電騷擾，精神快崩潰。

    劉男表示，館長要對他提告並求償，因此他也要反制，提告違反個資法和妨害名譽。律師分析案情，認為即使館長對他提告性騷擾，最後應為不起訴處分；反之，若他要對館長提告，反而是幫忙打廣告。劉男聽了之後冷靜下來，最後決定不告了。

    據悉，劉男進行法律諮詢時，雖然大表對館長的不滿，但也透露出對他的崇拜之意，把他當成偶像看待。

    未料才過了10天，劉男竟喝酒壯膽，28日從台北市內湖攜槍跑到新北市林口犯案，朝館長連開3槍，隨即投案，接受偵訊時不斷打電話給律師，強調要等到律師陪偵才願意做筆錄。

    律師早上起來看手機，赫見竟有高達99通未接來電，回電後才知道是10天前來進行法律諮詢的劉男，所長獲悉此事，指派2名律師負責本案。本案犯罪事實明確，案情簡單，一般律師費一審行情價約8萬元，而因劉男找的是知名事務所，律師酬金可能從10萬元起跳。

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