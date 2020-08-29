為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑點重重！館長遭槍擊 道上兄弟懷疑「案情不單純」

    館長陳之漢昨凌晨2時22分步出成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，隨即遭槍手劉男（右）開槍，館長中槍後從車上翻落（左）。（資料照）

    館長陳之漢昨凌晨2時22分步出成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，隨即遭槍手劉男（右）開槍，館長中槍後從車上翻落（左）。（資料照）

    2020-08-29 14:45:58

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨日（28）凌晨在林口自家健身房前遭劉姓男子連開3槍，劉嫌也在案發後持槍投案，儘管檢警初步調查傾向是個案行為，但外界對案情議論紛紛。有道上兄弟認為「案情不單純」，並披露道上雇用槍手尋仇的黑幕。

    館長昨凌晨在成吉思汗健身俱樂部林口館前，遭劉姓嫌犯連開3槍，造成館長右上臂、右大腿、右小腿中槍，緊急送往林口長庚急救；劉嫌在案發後持槍投案，檢警初步調查認為是個案行為，新北地檢署複訊後，聲請羈押禁見劉嫌，新北地院昨晚10時許裁定收押禁見。不過外界認為，館長遭槍擊背後原因疑點重重，議論紛紛。

    根據《鏡週刊》報導，有道上兄弟透露，劉嫌雖供稱是被館長指控性騷擾，讓他被網友肉搜才行兇，但從劉嫌作案過程，卻符合道上尋仇時找槍手的手法。他還透露，劉嫌對館長四肢開槍後就迅速投案，還等律師來才開口接受偵訊，根本就是專業頂罪槍手。

    此外，報導也指出，劉嫌犯案後迅速投案，還要等律師才接受偵訊，根本是安排妥當之後才執行，恐怕關係人間的「斷點」已設立，只要槍手不講，檢警要抓到幕後兇手和槍枝來源都十分困難。

    另外，也有知情人士分析，道上兄弟會雇用槍手尋仇，是因為槍手會承擔所有責任，刑責又低，根本關不久，又因為作案槍手年輕，「安家」費用也不高，因此雇兇開槍恐嚇、警告，可說是「CP值」高的投資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長復原狀況良好 林口長庚：1、2天內轉普通病房
    2020-08-29 12:23

    館長復原狀況良好 林口長庚：1、2天內轉普通病房
    館長槍擊案背後有人指使？侯友宜：積極偵辦給被害者交代
    2020-08-29 11:48

    館長槍擊案背後有人指使？侯友宜：積極偵辦給被害者交代
    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成

    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成
    埋伏4小時...雙臂刺「成吉思汗」揍槍擊嫌 男自封「終極館粉」
    2020-08-29 10:42

    埋伏4小時...雙臂刺「成吉思汗」揍槍擊嫌 男自封「終極館粉」
    外界質疑館長槍擊案有幕後主使 侯友宜臉書被灌爆
    2020-08-28 20:32

    外界質疑館長槍擊案有幕後主使 侯友宜臉書被灌爆
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    館長中3槍還能「抽菸開直播」 網讚：簡直現代關雲長
    2020-08-28 17:37

    館長中3槍還能「抽菸開直播」 網讚：簡直現代關雲長
    館長遭槍擊震驚社會 徐國勇：警方成立專案小組追查槍枝來源
    2020-08-28 16:11

    館長遭槍擊震驚社會 徐國勇：警方成立專案小組追查槍枝來源
    社會今日熱門
    2020-08-28 16:04

    孕妻被毛小孩絆倒羊水破裂 新手爸急攔警車開道送醫 影片

    2020-08-28 16:11

    館長遭槍擊震驚社會 徐國勇：警方成立專案小組追查槍枝來源

    2020-08-28 19:00

    館長疑遭性騷犯開槍 立委：可能是設計好找理由給他難看

    2020-08-28 16:13

    闖紅燈撞癱23歲男 毀人一生判賠684萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播