疑點重重！館長遭槍擊 道上兄弟懷疑「案情不單純」

館長陳之漢昨凌晨2時22分步出成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，隨即遭槍手劉男（右）開槍，館長中槍後從車上翻落（左）。（資料照）

2020-08-29 14:45:58

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨日（28）凌晨在林口自家健身房前遭劉姓男子連開3槍，劉嫌也在案發後持槍投案，儘管檢警初步調查傾向是個案行為，但外界對案情議論紛紛。有道上兄弟認為「案情不單純」，並披露道上雇用槍手尋仇的黑幕。

館長昨凌晨在成吉思汗健身俱樂部林口館前，遭劉姓嫌犯連開3槍，造成館長右上臂、右大腿、右小腿中槍，緊急送往林口長庚急救；劉嫌在案發後持槍投案，檢警初步調查認為是個案行為，新北地檢署複訊後，聲請羈押禁見劉嫌，新北地院昨晚10時許裁定收押禁見。不過外界認為，館長遭槍擊背後原因疑點重重，議論紛紛。

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根據《鏡週刊》報導，有道上兄弟透露，劉嫌雖供稱是被館長指控性騷擾，讓他被網友肉搜才行兇，但從劉嫌作案過程，卻符合道上尋仇時找槍手的手法。他還透露，劉嫌對館長四肢開槍後就迅速投案，還等律師來才開口接受偵訊，根本就是專業頂罪槍手。

此外，報導也指出，劉嫌犯案後迅速投案，還要等律師才接受偵訊，根本是安排妥當之後才執行，恐怕關係人間的「斷點」已設立，只要槍手不講，檢警要抓到幕後兇手和槍枝來源都十分困難。

另外，也有知情人士分析，道上兄弟會雇用槍手尋仇，是因為槍手會承擔所有責任，刑責又低，根本關不久，又因為作案槍手年輕，「安家」費用也不高，因此雇兇開槍恐嚇、警告，可說是「CP值」高的投資。

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