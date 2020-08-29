登山客爬瑞芳茶壺山 疑因突降大雨失足摔落洞穴

新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

2020-08-29 13:53:35

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。

新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

新北市消防局今天上午獲報，瑞芳區知名茶壺山登山步道，有登山客失足墜落茶壺山洞穴內受傷，距離廢棄礦坑洞口約50公尺。

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新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

瑞芳消防分隊出動16名消防隊員，各式車輛馳援，上午11點40分找到陳姓登山客，將他救出。

新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

消防人員指出，27歲陳男獲救時，意識不清，頭部下巴重創，胸口瘀青，轉送往基隆長庚急救中。

消防員指出，陳一早登山時，天氣還陽光普照，近午突然變天，下起滂沱大雨，可能不慎失足滑落洞穴內廢棄礦坑。

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