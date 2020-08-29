為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    登山客爬瑞芳茶壺山 疑因突降大雨失足摔落洞穴

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    2020-08-29 13:53:35

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    新北市消防局今天上午獲報，瑞芳區知名茶壺山登山步道，有登山客失足墜落茶壺山洞穴內受傷，距離廢棄礦坑洞口約50公尺。

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    瑞芳消防分隊出動16名消防隊員，各式車輛馳援，上午11點40分找到陳姓登山客，將他救出。

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區知名茶壺山登山步道，驚傳有登山客失足摔落茶壺山洞穴卡在廢棄礦坑內，意識不清，消防隊員急救員將他救出送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

    消防人員指出，27歲陳男獲救時，意識不清，頭部下巴重創，胸口瘀青，轉送往基隆長庚急救中。

    消防員指出，陳一早登山時，天氣還陽光普照，近午突然變天，下起滂沱大雨，可能不慎失足滑落洞穴內廢棄礦坑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不是小龍女跌絕情谷…女子喝ㄎ一ㄤ深夜摔山谷獲救
    2020-08-19 15:33

    不是小龍女跌絕情谷…女子喝ㄎ一ㄤ深夜摔山谷獲救
    愛女登山失足亡 父母選她生日這天成立「山岳教育基金」
    2020-08-07 16:35

    愛女登山失足亡 父母選她生日這天成立「山岳教育基金」
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    命大！墜30米高瀑布僅瘀擦傷 英女童：只有一點點害怕、有看到魚
    2020-07-30 15:51

    命大！墜30米高瀑布僅瘀擦傷 英女童：只有一點點害怕、有看到魚
    男子南澳戲水下山摔斷腿 消防人員上山救援
    2020-07-17 22:04

    男子南澳戲水下山摔斷腿 消防人員上山救援
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    社會今日熱門
    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍

    2020-08-28 14:34

    憾！昔貧困學長義助同境遇學弟 今命喪豆漿店火海

    2020-08-28 14:41

    前南市議員曾順良涉浮報助理費 100萬交保

    2020-08-28 14:29

    館長遭槍擊住院 新北市警局長允諾全力把案子查清楚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播