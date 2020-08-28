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    首頁　>　社會

    當街開槍射「館長」 槍手被聲押禁見

    槍擊「館長」陳之漢的劉姓嫌犯，今天被新北檢聲請羈押禁見。（資料照）

    槍擊「館長」陳之漢的劉姓嫌犯，今天被新北檢聲請羈押禁見。（資料照）

    2020-08-28 19:43:06

    〔記者王定傳／新北報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，今天凌晨遭劉姓男子開槍射傷，槍手犯案後火速搭計程車前往派車所投案；新北地檢署今日複訊後，以劉嫌涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌，犯嫌重大，或再度加害被害人可能性，聲請羈押禁見劉嫌。

    本案發生於今日凌晨2時許，知名網紅「館長」陳之漢在自家健身房前，遭劉嫌伏擊，身中3槍，右上臂、右大腿及右小腿中彈，當場倒地不起。

    陳之漢遭槍擊後，仍強忍疼痛，開直播對觀眾說：「若是他這次不幸死亡，希望大家可以傳承他的精神，並好好照顧他的妻兒及媽媽」，消息一出震驚社會。

    闖下大禍的劉嫌則火速搭計程車強往派出所投案；據調查，劉嫌昨晚11時在台北市內湖一家超商前，攔下黃姓運將駕駛的計程車，請司機開車奔赴成吉思汗林口館埋伏，28日凌晨2時22分下車犯案，再請司機開到文化派出所前，付清3000元車資後，下車投案。

    新北地檢署今日已立即指派重大刑案專組檢察官陳詩詩進行指揮偵辦，以釐清槍手犯案動機、槍枝來源等；今晚7時許複訊後，以黃嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及涉犯刑法殺人未遂罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡及串、滅證之虞，或再度加害被害人可能，向法院聲請羈押，並禁止接見通信（含閱讀報紙、收看電視、收聽廣播）。

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