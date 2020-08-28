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    毒梟利用泡麵、爽身粉藏毒闖關 台、泰合作查獲市價4000多萬海洛因

    男子李俊輝、李清賓於行李箱內，被查獲內藏15公斤海洛因的泡麵及爽身粉包裝。（記者邱俊福翻攝）

    男子李俊輝、李清賓於行李箱內，被查獲內藏15公斤海洛因的泡麵及爽身粉包裝。（記者邱俊福翻攝）

    2020-08-28 15:49:10

    〔記者邱俊福／台北報導〕跨國毒梟今年初派2台籍男子搭機前往泰國，假借自助旅遊為由，偷偷在泡麵及爽身粉包裝內藏放大量海洛因毒品，意圖闖關入境，遭刑事局與泰國警方合作，在泰國的機場攔截破獲後，經偵查近期先後又逮捕3名泰籍男子，共起獲市價達4000多萬元的21公斤海洛因毒品，目前刑事局將持續向上追查隱身幕後的跨國毒梟。

    警方調查，被逮的39歲男子李俊輝、李清賓，都居住在彰化縣，目前沒有工作，互不相識，被毒梟以每趟20萬元代價引誘，擔任毒品走私的交通。今年1月26日，李嫌2人一起搭機前往泰國，預定30日自泰國曼谷市素旺納鵬國際機場搭機返國，遭台、泰警方合作，於2人隨身行李內，查獲內藏15公斤海洛因的泡麵及爽身粉包裝。

    專案小組持續追查泰方提供毒品上游，上月13日在泰國曼谷市民布里區逮捕中盤的泰籍男子威丞（Wichian），查扣尚未交付予我國毒梟集團成員的6公斤海洛因。昨天，專案小組執行大規模收網行動，搜索包含曼谷市、暖武里府、清萊府等16處可疑藏毒處所，再循線逮捕提供毒品來源的泰籍男子潘泰（Penthai）與齊瓦（Chaiwat）2人到案，並查扣泰籍犯嫌近2000萬泰銖的財產。

    刑事局偵三大隊是在去年接獲情資，指稱有台籍毒梟成員前往泰國接洽毒品上游，意圖以隨身托運行李夾藏方式，走私毒品入境，立即報請檢方指揮，並透過刑事局國際科通報泰國皇家警察肅毒總局，相互交流情資合作，歷經數月偵查，順利即時阻截毒品於境外。

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