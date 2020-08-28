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    首頁　>　社會

    前南市議員「黑龍」涉貪 100萬交保

    前議員曾順良（左）在2018年退休，交棒給兒子曾信凱。（記者王捷翻攝）

    前議員曾順良（左）在2018年退休，交棒給兒子曾信凱。（記者王捷翻攝）

    2020-08-28 14:41:30

    ［記者王捷／台南報導］台南市前無黨籍議員、有「黑龍」名號之稱的曾順良，2018年

    他退休後交棒給兒子曾信凱，但昨天傳出檢調率隊搜索曾信凱服務處等13個地點，檢方認為曾順良在職期間，涉嫌浮報助理費，帶回3名人頭助理與曾順良，以犯貪污治罪條例、偽造文書罪嫌偵辦，在訊問後，今天曾順良以100萬交保。

    65歲的曾順良做過4屆議員，他行事風格海派，五湖四海的朋友皆有，他在台南市未合併前擔任2屆市議員，在合併後又做了2屆，他的兒子曾信凱早年投資生意，後來決定跟在曾順良身邊學習，在2018年與曾順良交棒，曾信凱問政有父親的風格，但更重視人和。

    在曾順良退休2年後，昨天傳出有檢調大動作搜索，檢方認為，曾順良在職期間，涉貪助理費，他實際僅雇用3名助理，卻「以少報多」，又找來3名人頭助理，浮報議會核發的每個月的24萬元助理費，具掌握的證據，8年下來，曾順良詐領了約400多萬元。

    檢方昨天指揮南部機動調查站及台南市調查站調查官，持法院核發搜索票前往該議員及助理住處、服務處等13處地點同步執行搜索，帶回14人訊問。檢方認為曾及3名助理涉犯貪污治罪條例、偽造文書，今天諭令曾100萬元，潘男、蕭女、許女3名助理則以10萬元交保。

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