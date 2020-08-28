哥吸毒深陷泥淖置母喪不顧 弟返國大義滅親

右起為一身女性打扮的廖男、余嫌與何嫌（記者劉慶侯翻攝）

2020-08-28 11:41:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕旅居海外的41歲何姓男子，月前為奔母喪返台；居家期間發現哥哥疑染有毒癮，且對方家中經常有不明人士出入。令他憤慨的是，哥哥最後連母親出殯都未現身。他忍無可忍報警處理，北市警萬華分局查獲何男哥哥等3人涉嫌吸食毒品，訊後依法送辦。

警方表示，長期在加拿大經商的何男，平時偶爾返台探視家人，日前因母親過世，他便返台配合14天居家檢疫，隨後為母親辦理後事，但沒想到哥哥直至8月25日，母親出殯當天都未現身。

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警方說，由於何男從前回台時就發現哥哥的莒光路住處，常有不明士出入，甚至曾經看見哥哥疑似群聚吸毒。如今已搞到他嫂子也談及離婚，母親過世仍不聞不問，何男認為只有強制戒毒，才有可能救哥哥，最後決定報警處理。

萬華分局獲報，前往何男哥哥家中執行搜索，當場發現46歲何男與一身女性打扮的40歲廖姓、29歲余男，查獲海洛因、安非他命數包。

警方調查，何嫌平時與廖男同住一室，余男則住同一戶另一分租套房。警訊中，3人承認因吸毒互相認識，何男因此將住處分租給對方。至於為何對母親後事置之不理，何嫌表示因與家人感情失和。全案詢後依違反毒品危害防制條例將3人移送台北地檢署偵辦。

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