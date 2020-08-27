簽賭網站藏高雄豪宅 年營收逾400億

高雄警方在豪宅內破獲賭博網站機台，初估年營收逾400億元。（記者黃佳琳翻攝）

2020-08-27 09:44:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市前金區某透天豪宅常有身分不明的男女開名車出入，警方獲報懷疑有內情，經埋伏蒐說後，研判可能是賭博機房，經報請檢方指揮後，趁許姓男子等人準備搬家前一舉逮獲，警方初估該集團從去年8月營運迄今，營收超過400億元，訊後依賭博罪送辦。

警方指出，由許姓男子（42歲）為首的線上賭博集團，今年8月初剛落腳新興區某豪宅內處理網站後端事宜，但因工作人員多達13人，加上友人常到訪，常有身分不明的男女開名車出入，且喧嘩聲引人側目，曾被轄區警方登門查訪過。

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許男等人見警方上門，雖未被查出經營賭博犯行，但已讓他們心生驚惕準備搬家，就在搬家前夕，檢警已完成蒐證，26日持票進入搜索後，當場逮捕許嫌等13人，並查扣電腦主機8台、螢幕16台、行動電話64具、路由器、分享器、監視器主機及相關鏡頭組等證物。

警方表示，該賭博網站經營彩票簽注遊戲，主要提供中國人人進行網路簽賭，機房內除架設電腦設備及網路提供賭博網站外，更協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，或幫忙賭客賭資兌換儲值的工作，且該簽賭網站自去年8月起營運迄今，營收金額約人民幣95億（約新臺幣約406億元），訊後依賭博罪檢方偵辦。

高雄警方在豪宅內破獲賭博網站機台，初估年營收逾400億元。（記者黃佳琳翻攝）

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