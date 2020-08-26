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    傻眼？拔1顆牙變拔2顆 老牙醫被判賠15萬餘元

    法官認為，王醫師違反醫療常規，沒有詳細檢查就拔除第二大臼齒，判決他應賠償15萬7400元，全案確定。（示意圖）

    法官認為，王醫師違反醫療常規，沒有詳細檢查就拔除第二大臼齒，判決他應賠償15萬7400元，全案確定。（示意圖）

    2020-08-26 17:10:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市行醫60年的資深王姓牙科醫師，2017年為蘇姓女子拔第一大臼齒時，未經蘇女同意，一併把旁邊的第二大臼齒拔除，蘇女花錢做假牙，卻配戴不適而難以進食，怒告王醫師索賠26萬元，王醫師答辯說，第二大臼齒因牙周病而搖動，應拔除避免引起心肌內膜炎，手術時詢問蘇女，蘇女「不置可否」而「默認」，法官卻認為，王醫師違反醫療常規，沒有詳細檢查就拔除第二大臼齒，判決他應賠償15萬7400元，全案確定。

    判決書指出，蘇女指控王醫師於2017年9月，拔除她斷裂的右側下顎第一大臼齒，卻沒徵得她的同意，一併把旁邊的第二大臼齒拔除，之後，在王醫師建議下，她花1萬4000元做假牙，多次調整後仍配戴不適，導致無法進食而痛苦不堪，王醫師應賠償植牙費用16萬元與精神慰撫金10萬元，共計26萬元。

    台中地院簡易庭審理時，王醫師答辯說，健保局規定，未滿65歲可以不用照X光，他逕行檢查時，發現蘇女第二大臼齒因牙周病而搖動，應拔除避免引起心肌內膜炎，他遂向蘇女說明，牙周炎很難治療好，打一針麻藥一次拔除兩顆牙齒，無須分兩次進行，比較妥適，蘇女「不置可否、默許」，他的處置並無不當。

    法官認為，如果蘇女第二大臼齒搖動，王醫師為何檢查時沒發現，而是拔牙時發現？這並非危急狀況，在手術中詢問蘇女，是強迫蘇女需要短時間內立即做出決定，無從審慎思考，對蘇女權利侵害非輕，也不是醫療常態，蘇女「不置可否」而「默認」之說，王醫師並未舉證證實。

    法官指出，衛生福利部醫事審議委員會鑑定指出，嚴重牙周病確實會罹患感染性新內膜炎，但王醫師拔牙之前，病歷僅記載蘇女第二大臼齒是「二級動搖」，沒有其他牙周病的檢查記錄，例如探測牙周囊袋、X光檢查，因此，避免蘇女罹患心肌內膜炎之說可疑，據此判決王醫師應賠償14萬7400元，另加1萬元精神慰撫金，共15萬7400元，王醫師上訴台中地院醫療法庭，二審見解與一審相同，判決王醫師敗訴，全案確定。

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