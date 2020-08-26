手機賣家棄標取消訂單 買家留負評要賠2萬元

蔡姓男子上網買手機被棄標，他給賣家留下負評被告要賠2萬元。示意圖（記者黃佳琳攝）

2020-08-26 10:34:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子在網路商城販售手機，蔡姓男子下標後，陳男以手機缺貨為由取消訂單，蔡發現被棄標，在陳的商城裡留下「與此人交易要小心」、「賣家疑似精神不正常」等負評，陳氣得提告求償30萬元精神賠償，高雄簡易庭審理後，判蔡要賠2萬元。

判決指出，去年7月29日，陳姓男子在網路商城販售1台S牌手機，蔡下標後，陳告知他匯款後寄出並留下聯絡方式，但同1支手機，陳也在另個網拍平台刊登訊息，並在蔡男下標前已被其他人買走，於是陳回頭過留言給蔡男，指稱商品缺貨、取消此筆未完成交易。

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蔡不滿被棄標，隔天在陳的網路商城裡留下「賣家疑似精神不正常，自己棄標然後說訂單沒成立，還會給買家報復性評價，請與他交易的人應該都要小心！！」、「有人得標你也知道，還說什麼訂單沒成立，也真好笑，棄標本來就是負評，看你的評價也知道你這個人有問題」等負評。

陳不滿提告求償30萬元，高雄簡易庭審理時，蔡辯稱陳男一支手機到處賣，他得標後又被棄標，留下負評也是網路商城的評價機制，留下此評價可提醒之後交易者而非攻擊陳男，是可受公評之事；但法官認為，蔡的留言也屬漫駡，逾越一般人可接受的範圍，因此判他應賠2萬元，可上訴。

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