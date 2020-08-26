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    夜晚「吐痰聲」害4鄰居頭痛失眠 女子噪音被依傷害罪判刑

    示意圖。

    示意圖。

    2020-08-26 08:08:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓女子被4名鄰居指控，從2017年2月至2019年3月，長達2年時間，夜間敲打物品，音量等同廟會大鼓聲，或沿街大聲吐痰，害得4人罹患失眠頭痛或焦慮等調適疾患，葉女辯稱她沒有敲打物品，她的呼吸道過敏，並非故意吐痰，法官卻認為，睡眠是攸關健康的個人權利，錄影顯示葉女發出的敲擊聲響清晰密集，足以妨害他人睡眠，葉女觸犯強制罪與傷害罪，從重依傷害罪論處，判處徒刑6月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，葉女因長期製造噪音擾鄰，曾被中市第五分局依社會秩序維護法函送台中地院裁罰，之後，又有4名鄰居，拿出中國醫藥大學附設醫院診斷書，指控葉女發出的噪音，導致他們罹患調適疾患，症狀包括情緒憂鬱或焦慮、易受驚嚇、緊張或緊繃感、失眠、頭痛等，另有3名鄰居雖未提告，卻出面指證葉女發出噪音。

    4名提告鄰居說，葉女從2017年2月起，每日凌晨、深夜不定時敲打鐵門、牆壁、水桶或雨遮，有時是一小時敲10幾次，有時是連續敲打10至30秒，或一個晚上敲打3、4次，音量相當於廟會的大鼓聲，經過特定鄰居門口時，會大聲吐痰，持手機錄影挑釁鄰居；3名鄰居指證說，葉女路過鄰居門口時即隨意吐痰、發出極大咳聲，同時持手機錄影挑釁鄰居，返家會故意用力關上門，鄰居常見葉女於社區走動時，沿街吐口水、發出很大的咳呸聲。

    法官勘驗鄰居提出三段監視器錄影，第一段顯示，葉女夜間返家時，於38秒內發出「噁 」、「咳」、「呸」等聲音，大聲關門之後的14秒內，又有不停的「砰！砰！」聲響，每次間隔約1 、2 秒，第二段錄影顯示，4分鐘內不斷有「咚！」撞擊聲，警察勸她「葉小姐，不要再敲了好不好！」，第三段顯示，夜間9時許，每3至8 秒，即出現「砰！」的敲擊聲，共有11次，這些足以證明葉女製造噪音。

    台中地院函詢中國醫藥大學附設醫院，該醫院函覆，調適疾患是「適應性疾患」，因壓力事件導致情緒或行為障礙，可能出現類似憂鬱、焦慮、睡眠障礙等症狀，4名告訴人（病患）向醫師主訴，因鄰居的干擾行為（發出噪音），而衍生情緒與睡眠困擾，進而影響生活。

    法官認為，4名鄰居因葉女長期持續發出的噪音，導致罹患調適疾患，規律睡眠攸關健康，葉女惡意製造噪音，已逾越一般社會生活的容忍範圍，妨害他人行使權利，已經觸犯以強暴妨害人行使權利的強制罪，以及刑法的傷害罪（傷害人之身體或健康），依刑罰較重的傷害罪判處徒刑6月，可易科罰金與上訴。

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