迷信法師救感情 警大女博士散盡千萬家產、詐騙地下錢莊逾百萬

警大犯罪防治所博士張聖照（站立者）散盡千萬家產，迷信法師救感情還詐騙地下錢莊逾百萬元。（資料照，翻攝基隆看守所官網）

2020-08-25 15:36:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕警大犯罪防治所博士，曾任高雄女監、矯正署教化輔導科長的張聖照，誤信「觀音心法」可消災解厄、挽救感情，短短5年間散盡1900萬餘元的家產，還向地下錢莊詐貸供養法師，一審依偽造文書等3罪各判張女有期徒刑4月、6月及7月，二審今駁回張女上訴，維持一審判決。

現年52歲的張聖照於2008年間結識「觀音心法」道場顏姓負責人，她認為顏女可協助解決感情問題，於是從2010年12月起至2015年3月間陸續奉獻1900萬餘元，金額遠高過自身財力，除了抵押母親名下房產借款因應，2014年至2018年間分別擔任明陽、誠正中學副校長期間，還向地下錢莊借款而致負債累累。

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她迫於還款壓力，需借款周轉，為能順利通過地下錢莊借貸審核，竟於擔任副校長職務期間鋌而走險，在友人協助下多次偽造徵信報告及薪資單向地下錢莊借貸，陸續詐得65萬、15萬元及50萬元不等。

去年3月監察院提案彈劾張女，公務員懲戒委員會審議後，今年5月議決將張女撤職並停止任用1年，張不服提出再議，但仍被駁回。

橋頭地院審理時，認為張偽造自己的薪資證明與同事的公務員識別證，向地下錢莊詐貸超過百萬元，依偽造文書等3罪各判張女有期徒刑4月、6月及7月，張不服提上訴，高雄高分院今駁回上訴，維持一審刑度，全案可再上訴。

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