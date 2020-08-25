都是蜜蜂惹的禍！客運司機揮帽趕蜜蜂 結果失控釀事故

蜜蜂飛進南投客運公車內，還要攻擊駕駛，司機脫帽揮舞驅趕，方向盤因此沒抓穩而失控擦撞路邊攤位。（記者佟振國翻攝）

2020-08-25 12:42:09

［記者佟振國／南投報導］蜜蜂別螫我！南投客運公車本月18日發生擦撞路旁自行車出租攤位事故，並波及1名店員，禍首竟是1隻蜜蜂，由於小蜜蜂不斷在司機頭部盤繞，其揮帽驅趕之際不慎方向盤失控才釀禍，但今天傷者家屬PO文指控業者漠不關心，南投客運則澄清事後兩度派員關心，也請保險公司儘速處理，今天下午會再與保險公司人員探視，相關財損、人員受傷部分絕對依保險程序負責到底。

投訴民眾今天指出，這起事故發生在台21線日月潭水社路段，當時司機邊開車邊趕蜜蜂，才會失控擦撞路旁的自行車出租攤位棚架，並波及一旁工作的22歲魏姓店員，導致右胸、右小腿及髖部擦挫傷，2天無法工作，抱傷回到工作崗位，司機卻不聞不問，直到昨天才來探視，僅表示保險公司會處理，並包了「超級無敵大紅包」200元，讓傷者壓驚，真是超級無言。

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南投客運經理陳煜峯指出，司機停靠水社站讓乘客上車，蜜蜂趁車門開啟之際飛進車內，透過車內監視器，蜜蜂要攻擊司機，他脫帽揮舞要把蜜蜂趕走，方向盤沒抓穩才釀成事故，還好公車才剛出站速度不快，對於攤位受損及人員受傷十分抱歉，事後兩度派員關心，也會請保險公司依照程序儘速處理，絕對負責到底，沒有漠不關心，至於司機包200紅包給傷者壓驚，係屬個人對傷者的心意，公司也表示尊重。

南投客運失控擦撞路旁自行車出租攤位，一旁工作人員閃避不及，本能伸出雙手阻擋公車。（記者佟振國翻攝）

店員難抵公車前衝的力道而倒地。（記者佟振國翻攝）

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