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    首頁　>　社會

    姪兒繼承祖產趕走叔叔追租金 叔免付租金但要搬家

    林姓男子在父親死後，繼承先父留下的祖產，竟狠心趕走住在祖產的60多歲叔叔，還向叔叔索討數年租金，經法官曉諭後才撤回追討租金告訴。基隆地院審理後判林的叔叔敗訴，要搬離祖產。（資料照）

    林姓男子在父親死後，繼承先父留下的祖產，竟狠心趕走住在祖產的60多歲叔叔，還向叔叔索討數年租金，經法官曉諭後才撤回追討租金告訴。基隆地院審理後判林的叔叔敗訴，要搬離祖產。（資料照）

    2020-08-23 14:54:37

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子在父親死後，繼承先父留下的祖產，竟狠心趕走住在祖產多年的60多歲叔叔，還向叔叔索討數年租金，經法官曉諭後才撤回追討租金告訴。基隆審理後判林的叔叔敗訴，要撤回追討搬離祖產。

    30多歲的林姓男子的父親今年1月往生後，由他與弟弟共同繼承林家位於基隆市2到5樓的房子。林起訴主張，他的叔叔未經他同意擅自佔用他繼承的祖產，要求叔叔搬走，返回他的房子，另向叔叔索討數年租金的不當得利。

    法官審理時曉諭林，林的叔叔已60多歲，又是他長輩，索討租金的部分是不是就算了，林與律師討論後，撤回不當得利的部分，後才撤回追討租金告訴。

    林的叔叔則主張，林繼承的祖產是他小時候與父母居住的房子，祖產由哥哥繼承，登記在哥哥名下。林的叔叔指出，哥哥生前以委任書把房子委託他管理，無償借給他居住，姪子繼承祖產後，應概括承受他哥哥的指示，他並非無權占有祖產，要他搬走居住多年的老家。

    法官查看，林的叔叔提出哥哥之前寫給他的委任書影本後發現，委託書上並沒有寫到委託他管理祖產的文字，無法證明有委託他管理祖產的內容。法官因此認為，林是祖產的所有權人，林的叔叔無權占用使用林的房屋，林請求林的叔叔應遷出祖產，應予准許。

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