關廟民宅大火奪4命 消防局：優先為平房、弱勢裝住警器

消防人員指導民眾如何正確安裝使用住宅火災警報器。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-24 23:58:25

〔記者王俊忠／台南報導〕6月23日凌晨近3點，台南市關廟區四維街一處平房民宅發生火災，40分鐘後火勢被消防人員撲滅，消防員搜索火場時在屋內找到2名大人、2名兒童，均明顯死亡，另有2名大人受傷。消防局指出，今年1至5月台南近千件火災，其中兩件造成兩人死亡，住家都未安裝住宅火災警報器。

台南市消防局統計，2018年台南市火災約3600件；2019年2200多件；今年1至5月有近千件，其中2件住宅火災造成2人喪生，住家都未安裝住宅用火災警報器。另外6件住宅火災，住家都已安裝住警器，住警器偵測到濃煙、發出尖銳警報聲，幫助9位民眾及早發現火災而順利逃生。

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關廟4死的平房式住宅屬於燃燒快速建築物，消防局為預防平房式住宅火災造成重大傷亡，已向財政稅務局索取平房式住宅清冊，將平房式住宅納入住警器補助對象，協請里長針對木造平房優先協助安裝住警器，並通報各大隊、分隊加強防火宣導，讓住警器設置更深入各里弱勢家庭，降低火災傷亡。

消防局目前針對高風險族群（南市低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群的居住處所）作補助，凡具有上述身分及居住平房式住宅的民眾，可免費補助住警器，請持身分證或其他證明文件，至所在消防分隊申請配發，另7月起也結合各區公所與各里里長配發住警器給各補助對象，每戶以1顆為限。

市長黃偉哲說，天氣炎熱，民眾使用電扇、冷氣等電器降溫更頻繁，為提高電器使用安全，民眾需檢視汰換老舊電線、延長線，住警器安裝簡便，可參考所購置的住警器說明書，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝設在寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯的最頂層等適當位置，平房或透天厝裝置住警器，就能夠在火災發生時及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲提醒屋內人員儘早採取避難逃生，避免火災傷亡。

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