為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

關廟民宅大火奪4命 消防局：優先為平房、弱勢裝住警器

消防人員指導民眾如何正確安裝使用住宅火災警報器。（記者王俊忠翻攝）

消防人員指導民眾如何正確安裝使用住宅火災警報器。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-24 23:58:25

〔記者王俊忠／台南報導〕6月23日凌晨近3點，台南市關廟區四維街一處平房民宅發生火災，40分鐘後火勢被消防人員撲滅，消防員搜索火場時在屋內找到2名大人、2名兒童，均明顯死亡，另有2名大人受傷。消防局指出，今年1至5月台南近千件火災，其中兩件造成兩人死亡，住家都未安裝住宅火災警報器。

台南市消防局統計，2018年台南市火災約3600件；2019年2200多件；今年1至5月有近千件，其中2件住宅火災造成2人喪生，住家都未安裝住宅用火災警報器。另外6件住宅火災，住家都已安裝住警器，住警器偵測到濃煙、發出尖銳警報聲，幫助9位民眾及早發現火災而順利逃生。

關廟4死的平房式住宅屬於燃燒快速建築物，消防局為預防平房式住宅火災造成重大傷亡，已向財政稅務局索取平房式住宅清冊，將平房式住宅納入住警器補助對象，協請里長針對木造平房優先協助安裝住警器，並通報各大隊、分隊加強防火宣導，讓住警器設置更深入各里弱勢家庭，降低火災傷亡。

消防局目前針對高風險族群（南市低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群的居住處所）作補助，凡具有上述身分及居住平房式住宅的民眾，可免費補助住警器，請持身分證或其他證明文件，至所在消防分隊申請配發，另7月起也結合各區公所與各里里長配發住警器給各補助對象，每戶以1顆為限。

市長黃偉哲說，天氣炎熱，民眾使用電扇、冷氣等電器降溫更頻繁，為提高電器使用安全，民眾需檢視汰換老舊電線、延長線，住警器安裝簡便，可參考所購置的住警器說明書，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝設在寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯的最頂層等適當位置，平房或透天厝裝置住警器，就能夠在火災發生時及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲提醒屋內人員儘早採取避難逃生，避免火災傷亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
9坪房 離大門5步竟逃不出 祖孫3代4死2插管
2020-06-24 05:30

9坪房 離大門5步竟逃不出 祖孫3代4死2插管
關廟火警2房間僅1出入口 濃煙起祖孫3代逃生不及
2020-06-23 07:37

關廟火警2房間僅1出入口 濃煙起祖孫3代逃生不及
入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝

入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝
台南關廟民宅暗夜惡火 祖孫三代2大2小燒成焦屍
2020-06-23 05:52

台南關廟民宅暗夜惡火 祖孫三代2大2小燒成焦屍
大火夜襲嘉義水上「豔窟」三線路 延燒3民宅
2020-06-02 21:48

大火夜襲嘉義水上「豔窟」三線路 延燒3民宅
防疫標配進家門　新潤推「心建築」五大升級

防疫標配進家門　新潤推「心建築」五大升級
民宅加裝住警器 專家：正確安裝、定期保養才能救命
2020-05-10 12:39

民宅加裝住警器 專家：正確安裝、定期保養才能救命
住警器狂叫！佳里服飾店失火 看護急背85歲嬤逃生
2020-04-16 18:37

住警器狂叫！佳里服飾店失火 看護急背85歲嬤逃生
社會今日熱門
2020-06-24 05:30

高雄分屍案》愛河撈到旅行袋 打開驚見斷腿

2020-06-24 05:30

《台南》LED面板背心 警笑稱變活動看板

2020-06-24 05:30

同夥認定他是抓耙仔 7煞誘殺 扳手K死國二生

2020-06-24 05:30

9坪房 離大門5步竟逃不出 祖孫3代4死2插管

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播