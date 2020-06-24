9坪房 離大門5步竟逃不出 祖孫3代4死2插管

火災現場示意圖

2020-06-24 05:30:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市關廟區花園里四維街一處9坪大的1樓平房住了6人，昨天凌晨突然起火，雖消防人員13分鐘就控制火勢，但有4人疑遭濃煙嗆昏，房門距客廳大門僅約5步距離，仍來不及逃出。死者是祖孫3代、2大2小，僅2名睡在客廳的屋主妻子與妻子大姊，及時逃生。起火點疑在客廳，初步研判可能是電氣走火，確切原因再深入調查。

疑是客廳電氣走火

這間9坪屋有前後門，大門進去是5坪大客廳，接著是4坪房間、以木板隔成2間，2房僅一個出口通到客廳，房門距大門僅約5步路。4死者分睡屋內2房間，61歲屋主林忠益與12歲孫子睡一間、34歲小兒子林家榮與10歲女兒睡一間，除林忠益有移動，人靠近房門遭煙攻不支倒地，另3人陳屍床上。林家榮的妻子與夫分居，住娘家逃過一劫。

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檢方相驗，4死者遭燻黑但未炭化，主要是火起迅速，阻斷逃生，被濃煙嗆昏窒息。屋主54歲妻子和59歲姊姊，睡處距大門近，得以逃出，但有吸入性嗆傷，插管治療中。

長子衝火場燙傷救不了

林姓鄰居當時起床如廁，準備外出採筍，發現隔壁冒濃煙大喊「起火了」，目擊者僅看到屋主妻子與其姊倉皇爬出。林忠益的37歲大兒子住附近，獲悉趕來想衝入救人，被大火逼回，手、腹部燙傷，眼見救人無望，傷心欲絕。林家榮妻子趕來，見丈夫與兒女命喪火窟悲痛難抑。

上方無間隔 濃煙竄全屋

1樓火場空間不太，照理可輕易逃出，但消防局勘驗認為，屋子未裝火災警報器；屋子磚牆上搭鐵皮的結構，頂端沒有間隔濃煙易竄，迅速瀰漫全屋；加上林家做家庭手工，屋內生活物品和堆積的眼鏡塑件極多，導致起火後造成慘劇。

林家榮妻子（左圖）看到公公、丈夫與1對兒女命喪火窟，悲痛萬分。右圖為林家榮與兒女昔日開心合影。 （記者吳俊鋒攝、取自網路）

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