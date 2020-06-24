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警局裡偷拍口卡PO網 謝和弦吃官司

謝和弦在警局裡偷拍口卡PO網，又再惹官司。（馬槽音樂提供）

謝和弦在警局裡偷拍口卡PO網，又再惹官司。（馬槽音樂提供）

2020-06-24 22:10:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人謝和弦「阿扣」風波不斷，這次連女友「莉婭」陳莉涵都遭殃；謝和弦21日陪陳莉涵到三重警分局控告前妻戴怡軒（Keanna）的經紀人，未料警員調出經紀人國民影音檔「電腦版口卡」指認時，遭謝和弦趁隙偷拍，警方當場發現制止，命令其刪除，未料經紀人資料仍流傳在網路上，警方查出是謝、陳兩人惡意散布，今天傳喚兩人到案，除依個資法送辦，持續追查在網路上散佈者。

警方調查，謝和弦21日疑因合約及不滿網路放話等糾紛，21日與陳莉涵到三重警分局大有派出所控告Keanna經紀人妨害名譽、詐欺等罪嫌，當時警方開啟經紀人電腦版口卡供謝和弦及陳莉涵指認時，未料謝和弦趁陳莉涵回答問題時，偷拍經紀人的電腦版口卡，其中登載姓名、身分證字號、身分證大頭照等個人資訊。

據了解，警員雖當場要求謝和弦刪除照片，但謝和弦暗將在刪除資料夾中的照片傳給陳莉涵，再轉PO到一個IG帳號，嗆說「不要以為我不知道你是誰」、「放心，妳繼續下去會更好玩喔，我陪妳玩」，疑透過公布經紀人資訊，想恐嚇經紀人我知道你是誰了，企圖遏止對方在網路攻擊陳、謝這對情侶。

雖然這張電腦版口卡已被塗去資料，新北市警察局督察室、政風室得知後要求徹查，過濾駐地監視器，發現謝和弦偷拍，今天下午傳喚謝和弦、陳莉涵到案，2人承認偷拍散佈，被依涉及個資法第41條函送偵辦。

至於內部懲處部分，新北警察局說，經查大有所警員沒注意電腦版口卡，涉及刑法洩漏國防以外之機密罪嫌，除依照規定送辦，將在法院認定犯行後內部懲處，目前仍在追溯散佈電腦版口卡的帳號，追查散佈者，依法追究刑責。

藝人謝和弦「阿扣」及女友「莉婭」陳莉涵控告前妻戴怡軒（Keanna）的經紀人，未料謝和弦趁隙偷拍國民影音檔並散佈IG上，新北警方今天通知謝和弦、陳莉涵到案，依違反個資法將兩人送辦。（擷取自IG）

藝人謝和弦「阿扣」及女友「莉婭」陳莉涵控告前妻戴怡軒（Keanna）的經紀人，未料謝和弦趁隙偷拍國民影音檔並散佈IG上，新北警方今天通知謝和弦、陳莉涵到案，依違反個資法將兩人送辦。（擷取自IG）

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