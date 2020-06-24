「西勢美」老司機影片又來了 警：假的！別衝動

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

2020-06-24 17:49:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「西勢美」私娼寮豔名遠播，曾有網友以「老司機帶路﻿」方式一探究竟，製成短片上傳網路，引發上百萬次點閱，但也驚動警方強力掃蕩；近來，網路又出現YouTuber公開西勢美鶯鶯燕燕的影片，影片上頭拍攝日期顯示是今年5月4日。對此，轄區苗栗警分局澄清，受政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫管制，西勢美現在沒有小姐，影片並非現況。警方也打趣地說，「老司機」們別衝動！

有YouTuber在個人頻道公開在苗栗市西勢美拍攝的探訪影片，影片開頭為白天，拍攝了苗栗火車站及鄰近的義民廟，之後鏡頭帶往西勢美白天周邊景象。接著轉為夜間畫面，持鏡者進入西勢美裡頭，陸續拍攝了多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。

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苗栗警分局警方看過影片後表示，影片並非西勢美現況，認為影片是之前拍攝，再經後製押上日期。警方指出，從影片中所拍攝苗栗火車站一景為例，苗栗火車站因縣府執行城鎮之心計畫，於5月即拉起圍籬，且從影片中拍攝到的街景，路人穿著為外套、長袖，不像是一般5月的通常穿著。

另外，警方表示，若依據拍攝影片所顯示的時間，尚在防疫期間，全民防疫，政府也尚未解除邊境管制，外籍人士要入台不易，所以現今西勢美不僅沒有小姐，警方於例行性巡查發現幾乎是大門深鎖，不少門把上甚至留有水電繳費通知單，顯示已歇業有一段時日。

苗栗市「西勢美」私娼寮歷史超過60年，存在已久，近年來，小姐多以20至30歲的外籍年輕女子為主，因為價格便宜，收費1000到1500元不等，豔名遠播，成為不少尋芳客買春必去之處。

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

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