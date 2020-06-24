為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「西勢美」老司機影片又來了 警：假的！別衝動

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

2020-06-24 17:49:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「西勢美」私娼寮豔名遠播，曾有網友以「老司機帶路﻿」方式一探究竟，製成短片上傳網路，引發上百萬次點閱，但也驚動警方強力掃蕩；近來，網路又出現YouTuber公開西勢美鶯鶯燕燕的影片，影片上頭拍攝日期顯示是今年5月4日。對此，轄區苗栗警分局澄清，受政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫管制，西勢美現在沒有小姐，影片並非現況。警方也打趣地說，「老司機」們別衝動！

有YouTuber在個人頻道公開在苗栗市西勢美拍攝的探訪影片，影片開頭為白天，拍攝了苗栗火車站及鄰近的義民廟，之後鏡頭帶往西勢美白天周邊景象。接著轉為夜間畫面，持鏡者進入西勢美裡頭，陸續拍攝了多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。

苗栗警分局警方看過影片後表示，影片並非西勢美現況，認為影片是之前拍攝，再經後製押上日期。警方指出，從影片中所拍攝苗栗火車站一景為例，苗栗火車站因縣府執行城鎮之心計畫，於5月即拉起圍籬，且從影片中拍攝到的街景，路人穿著為外套、長袖，不像是一般5月的通常穿著。

另外，警方表示，若依據拍攝影片所顯示的時間，尚在防疫期間，全民防疫，政府也尚未解除邊境管制，外籍人士要入台不易，所以現今西勢美不僅沒有小姐，警方於例行性巡查發現幾乎是大門深鎖，不少門把上甚至留有水電繳費通知單，顯示已歇業有一段時日。

苗栗市「西勢美」私娼寮歷史超過60年，存在已久，近年來，小姐多以20至30歲的外籍年輕女子為主，因為價格便宜，收費1000到1500元不等，豔名遠播，成為不少尋芳客買春必去之處。

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

持鏡者陸續拍攝了西勢美裡頭多間小房間內的8、9名穿著清涼的疑似外籍年輕小姐，影片上頭拍攝日期顯示則是2020年5月4日。（記者彭健禮翻攝自YouTube影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防疫斬全國色情貨源 雞頭斷炊轉行送美食
2020-03-19 05:30

防疫斬全國色情貨源 雞頭斷炊轉行送美食
疫情發燒 炮兵團︰全面撤退
2020-03-19 05:30

疫情發燒 炮兵團︰全面撤退
入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝

入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝
男童「老司機」神模仿爸媽「嗯嗯啊啊」太傳神笑翻網友
2019-11-12 17:31

男童「老司機」神模仿爸媽「嗯嗯啊啊」太傳神笑翻網友
警方外流？鐵路街私娼寮3分33秒高清片瘋傳 火辣賣淫女全曝光
2019-10-31 16:40

警方外流？鐵路街私娼寮3分33秒高清片瘋傳 火辣賣淫女全曝光
防疫標配進家門　新潤推「心建築」五大升級

防疫標配進家門　新潤推「心建築」五大升級
爆乳泰妹FB炫富攬姊妹來台「賺錢」 西勢美又被抄了
2019-07-18 18:45

爆乳泰妹FB炫富攬姊妹來台「賺錢」 西勢美又被抄了
老司機崩潰！苗栗市西勢美「新貨」到 警再抄8名泰國妹
2019-01-24 17:53

老司機崩潰！苗栗市西勢美「新貨」到 警再抄8名泰國妹
社會今日熱門
2020-06-23 18:24

端午連假將至 台北轉運站周邊加強路況查報

2020-06-23 18:15

獨家》桃市國中生打架被逮咬出同夥 慘遭4人拿扳手圍毆打死

2020-06-23 18:40

道路太爛！嘉義老翁騎車失控摔水溝重傷 畫面曝光 影片

2020-06-23 18:16

跑車男自撞路樹起火驚險逃生 名車燒成廢鐵

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播