送2顆子彈恐嚇三圓董座 「送貨員」移審續押禁見

黎孝忠（右3）今被移審台北地院。（記者錢利忠攝）

2020-06-24 17:14:18

〔記者張文川／台北報導〕三圓建設董事長王光祥，今年4月收到裝有2顆子彈的信件，台北地檢署追查發現疑是男子黎孝忠所為，且幕後指使者疑為三圓建設子公司三圓青島股東、國民黨前立委陳榮盛的長媳婦陳信婷；北檢昨依槍砲、恐嚇罪嫌起訴陳信婷、黎孝忠2人，今將在押的黎孝忠移審台北地院，北院法官下午開庭接押，庭訊後認定仍有逃亡、勾串之虞，裁定羈押禁見。

北檢起訴指出，今年4月17日早上11點48分，黎孝忠以膠帶及褐色、黃色信封袋，層層包覆2顆子彈，最外層的直式黃色信封寫「王光祥先生收」，親送至台北市南京東路的三圓建設大樓，保全收件後轉交給王光祥，王拆信赫見竟是2顆子彈，立即報警。

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檢警4月30日在台南逮捕黎男，清查他手機通訊和LINE對話，發現黎男送信前後，密集與陳信婷聯絡報告「送貨」情況。檢方聲押黎男獲准，並於5月19日約談幕後指使者陳信婷到案，訊後諭令她20萬元交保。

陳信婷偵查時指稱一概不知，黎孝忠則扛下所有罪責，辯稱看不慣王光祥對陳家的作為，才主動送子彈替陳家出氣，子彈是已過世的吳姓友人多年前遺留。

檢方查出黎男送子彈當天，聽從陳信婷的指示赴三圓建設、以及北市大安路的疑似王光祥住處，但黎男到達大安路後發覺王不住在那裡，傳LINE向陳信婷回報，陳女指示他不要投遞。檢方從而認定陳女是幕後指使者，一併起訴2人。

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