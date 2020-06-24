因毒品3度進出監獄 她38歲出監靠烘焙找回人生

鄭如橙用烘焙找回人生。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-24 12:51:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊各行各業，也影響到正在創業的更生人，桃園地檢署趁著端午前夕發出898頭家召集令，邀請4家由更生人經營的店鋪展示並分享創業經驗，檢察長王俊力也擔任代言人說：「希望大家在振興經濟的同時，也給圓夢的更生人一個機會。」

郭珈瑋在中壢區經營「郭記健康手工水餃」。（記者鄭淑婷攝）

桃園地檢署、台灣更生保護會桃園分會，以桃檢門牌號碼為題發出898頭家召集令，邀請鄭如橙經營的「尚昂烘焙坊」、曾煥宇的「桃本家滷味」、陳宇廷的「鴨師傅脆皮烤鴨」，以及郭珈瑋的「郭記健康手工水餃」出任務，與22名更生人分享創業經驗。

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曾煥宇因年少輕狂付出10年的青春歲月代價，假釋後洗心革面，決定傳承媽媽的手藝並與家人共同創業，加上更生保護會的貸款支援，孕育了「桃本家」滷味的誕生。（記者鄭淑婷攝）

48歲的鄭如澄因毒品3度進出監所，她在桃園女監服刑時開始接觸烘焙，不但開啟對烘焙的熱情，也決定用烘焙改變自己的人生，10年前出監後先後在麵包店、麵包工廠工作，也在烘焙路上找到另一半，兩人決定攜手創業，在桃園市八德區開設工作室，每天一早做好各式麵包、蛋糕後，就送到桃園區的市場攤位販售，如今販售點已有4攤8點。

陳宇廷年輕就進入感化院，直到6、7年前離開監獄後才真正頓悟，決定從餐飲業出發，從快炒店、土雞店一路摸索並學習港式燒臘製作，最終研發出烤鴨三吃創新料理，並加入新料理口味香酥鴨。（記者鄭淑婷攝）

鄭如橙說，她年輕時誤入歧途，工作做沒多久就換，人生3度進出監獄，出監時已經38歲，沒想到還能走入家庭、開創自己的事業，老天真的對她很好，想告訴其他更生人，不要害怕生活改變，因為每天的日子都在變，只要確定好目標、一直往那個方向走，即使過程有崎嶇也不要喪志。

桃園地檢署趁著端午前夕發出898頭家召集令，邀請4家由更生人經營的店鋪展示並分享創業經驗，檢察長王俊力（右二）也擔任代言人說：「希望大家在振興經濟的同時，也給圓夢的更生人一個機會。」 （記者鄭淑婷攝）

將「郭記健康手工水餃」經營得有聲有色的郭珈瑋，年輕時因參與幫派，前後在監獄待過14年的青春歲月，錯過了與家人在一起的時光，來不及參與兒子的成長，對父親也無法善盡最後的孝道，讓他下定決心重新開始，歷經出監後求職不順的日子，最後萌生創業念頭，在更生保護會的創業貸款支持下，在中壢區創業經營水餃店，他也用自己的例子鼓勵其他更生人。

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桃園地檢署趁著端午前夕發出898頭家召集令，邀請4家由更生人經營的店鋪展示並分享創業經驗，檢察長王俊力也擔任代言人說：「希望大家在振興經濟的同時，也給圓夢的更生人一個機會。」（記者鄭淑婷攝）

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