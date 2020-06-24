「不給上就讓妳混不下去」 義警性侵檳榔西施判刑5年定讞

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2020-06-24 11:36:01

〔記者張文川／台北報導〕曾任嘉義縣某鄉義警中隊長的許姓檳榔攤、海產店老闆，4年酒後性侵旗下一位已婚的檳榔西施，事後他為了掩飾犯行，到處造謠誣蔑她神經有問題、想削他錢。法院一、二審依強制性交罪將許男判刑5年，最高法院今駁回上訴定讞。

許男同案被控誹謗罪，一、二審都另判刑3月，可易科罰金9萬元，不得上訴三審，先前已於二審定讞。

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判決指出，65歲許男在嘉義經營海產店、檳榔店，並長期擔任義警，為人海派、人脈極廣，在地方上有相當影響力。他2016年6月19日晚間，酒後打電話要求給被害的23歲檳榔西施小慈（化名），要求她開車載他去找議員續攤喝酒，小慈不敢違抗，開車載他前往。

續攤結束返家途中，許男突然要求她停車去坐副駕駛座，他自己開車前往汽車旅館，小美激烈抗拒想離開，他竟威脅「不來就讓妳跟妳老公在東石混不下去」，小慈害怕他的地方勢力，只好任他擺布，遭性侵得逞。

小慈事後2週懷孕，不知如何是好，在檳榔攤內崩潰痛哭，店長巡店時發現，小慈才說出遭老闆性侵懷孕。許男得知後，付了2萬8000元墮胎費，但仍擔心小慈對外講，他也怕老婆知情，於是先「打預防針」，到處放話抹黑小慈，說小慈的神經有問題，想削他的錢。原本不願追究的小慈，聽到不利她的流言四起，為了捍衛清白，決心提告。

法院審理期間，許男辯稱酒醉，不復記憶，未與小美發生性行為。但法官依據許男傳給小慈的私訊：「你跟店長說我們有關係了」、「我不是有跟你說，不可以跟任何人說嗎」，許男也傳給店長說：「我知道錯了」等語，並願付墮胎費，認定許男確有性侵，犯後不知悔悟還狡辯，歷審皆重判5年，全案定讞。

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