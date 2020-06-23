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「楚門的世界」真人版！ 台鐵員工潛入同事香閨裝監視器

劉男偷拍，公懲會判降一級改敘。（記者吳政峰攝）

劉男偷拍，公懲會判降一級改敘。（記者吳政峰攝）

2020-06-23 17:43:38

〔記者吳政峰／台北報導〕電影「楚門的世界」男主角楚門，生活在被監視器環繞的環境中而不自知，一舉一動都被人監控，毫無隱私，未料這種荒謬的情節竟在台灣上演真人版！一名劉姓台鐵宜蘭運務段站務佐理，竟竊取女同事小夢（化名）的鑰匙，兩度跑到她家裝設監視設備，3月間三度試圖侵入時，當場被小夢抓包，劉男除了面臨妨害秘密告訴外，還被公懲會判降一級改敘。

劉男去年4月到福隆站工作，見小夢面貌姣好，心生歹念，去年2月20日竊取她放在工作處所置物櫃中的備用鑰匙，潛入她的住所偷裝竊聽器，後來覺得只有聽不過癮，去年3月15日間又用同一方式侵入小夢家，再裝錄音及錄影等密錄器設備，但手法太不專業，過沒幾天小夢就發現自己的私生活全都遭人竊錄。

驚慌的小夢趕緊報案，警方調閱附近監視器及採集指紋，沒想到還在調查期間，劉男竟又試圖侵入她家，人在家中的小夢察覺外面有人試圖打開門，趕緊以安全鎖鎖住大門，並探頭大聲斥責，這才發發現侵入者竟是同事劉男。

小夢火大，向宜蘭運務段反映此事，台鐵進行行政調查，劉男坦承前後入侵小夢住宅3次，寫下悔過書，強調監控設備只裝了2次，第3次是要去取回監控設備，當場被抓包，事後透過通訊軟體跟小夢道歉，願意承受相關法律責任。

台鐵局宜蘭運務段為此開考成委員會議，認定劉男侵入小夢住宅及裝設竊聽攝影器材的行為，已涉犯刑法「侵入住居罪」及「妨害秘密罪」，決議將他移送公懲會懲戒，而小夢亦報案提告。

公懲會指出，劉男除觸犯刑法，並違反公務員服務法所定「公務員應謹慎」意旨，劉男身為公務員，竟未能端正行止、保持公務員品味，造成小夢心理恐慌，且嚴重損害政府信譽及機關形象。

公懲會認為，從台鐵所提供的資料及劉男的悔過書來看，足認事證明確，故不經言詞辯論，逕為判決，考量劉男所為足以損及政府信譽、機關形象，並造成被害人心理恐慌與不安全感，決議降一級改敘，1個月薪水約少600元。

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