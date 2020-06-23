為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

專挑中國「渴愛」富妹 台灣詐團騙財騙色

警方查扣贓證物手機64支、教戰手冊9份、金融卡及U盾6組、SIM卡3張、筆電7台等證物。（記者何宗翰攝）

警方查扣贓證物手機64支、教戰手冊9份、金融卡及U盾6組、SIM卡3張、筆電7台等證物。（記者何宗翰攝）

2020-06-23 16:39:05

〔記者何宗翰／台中報導〕以31歲林姓男子為首的詐騙集團，專門在中國交友網站上挑選30歲左右、經濟條件佳、渴望愛情的女生進行詐騙，9名詐騙成員都是外貌英俊的年輕男子，從每天噓寒問暖、視訊聊天、甚至不惜飛到中國或邀請對方來台灣見面，假交往之後再以共同投資為由騙錢，受害11人總詐騙金額達2300多萬。

刑事局電信警察大隊偵二隊去年初接獲線報，有詐騙集團利用微信以假交往手段騙取中國女子信任，集團的教戰手冊中寫明每天不同的聊天話題，規定視訊聊天必須開啟修圖APP，以外型博取好感。

警方調查，詐騙集團在中國交友網站「珍愛網」、「世紀佳園」尋找獵物，被害11名女子大多長相普通、年屆30歲、居住北京，職業鎖定醫生、護理人員，經濟能力佳，但平時工作忙碌、無暇談感情，又渴望婚姻的單身女子。

為了博取信任，集團成員還會飛到中國，或者邀請對方來台灣3、4天的小旅行，像正常男女朋友一樣互動交往，騙財也騙色，待獲取信任之後，就會以結婚為前提遊說對方共同投資，都是詐騙集團瞎掰的金融商品，其中一名受害人被騙高達人民幣150萬元（約台幣700萬）的金額。

警方表示，詐騙集團設定的交往期限約3、4個月，等到對方身上的錢被騙光之後，就會從此失聯，最長交往達半年，有些原本就家境不錯，有的甚至貸款來共同投資。

刑事局電信警察大隊偵二隊與台中市警六分局組成專案小組，報請台中地檢察慶股檢察官黃秋婷指揮偵辦，2月19日發動專案行動，在高雄市一處商業大樓內，查獲現場幹部林嫌及成員共9人，查扣贓證物手機64支、教戰手冊9份、金融卡及U盾6組、SIM卡3張、筆電7台等證物，全案依詐欺罪嫌起訴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

警方逮捕以林嫌為首的集團成員共9人。（記者何宗翰翻攝）

警方逮捕以林嫌為首的集團成員共9人。（記者何宗翰翻攝）

詐騙機房隱身在高雄市三民區的商業大樓內。（記者何宗翰翻攝）

詐騙機房隱身在高雄市三民區的商業大樓內。（記者何宗翰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬
2020-06-18 20:38

男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬
慘被騙近50萬 家庭主婦聯手警方假鈔逮車手
2020-06-18 15:23

慘被騙近50萬 家庭主婦聯手警方假鈔逮車手
五股運動中心啟用 首購買家樂見啟用

五股運動中心啟用 首購買家樂見啟用
國中男老師網路交友遇詐 美女沒見著就損失140萬元
2020-06-13 15:35

國中男老師網路交友遇詐 美女沒見著就損失140萬元
美國女大兵來台相守？ 退休大叔二度暈船匯款…
2019-03-21 19:10

美國女大兵來台相守？ 退休大叔二度暈船匯款…
彰基3D高解析定位救心 終結心律不整

彰基3D高解析定位救心 終結心律不整
社會今日熱門
2020-06-23 01:03

小貨車撞進山腳市場竄大火 延燒近百坪攤位店面

2020-06-22 22:50

大溪老街爆槍響！男子討債不成對人連開10槍 1小時後投案 影片

2020-06-22 19:01

罷韓完市長改選 高市9位警分局長交接 市府：治安沒有適應期

2020-06-22 18:51

主持桃市高階警官交接典禮 鄭文燦︰打造更安居樂業的城市

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播