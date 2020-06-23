專挑中國「渴愛」富妹 台灣詐團騙財騙色

警方查扣贓證物手機64支、教戰手冊9份、金融卡及U盾6組、SIM卡3張、筆電7台等證物。（記者何宗翰攝）

2020-06-23 16:39:05

〔記者何宗翰／台中報導〕以31歲林姓男子為首的詐騙集團，專門在中國交友網站上挑選30歲左右、經濟條件佳、渴望愛情的女生進行詐騙，9名詐騙成員都是外貌英俊的年輕男子，從每天噓寒問暖、視訊聊天、甚至不惜飛到中國或邀請對方來台灣見面，假交往之後再以共同投資為由騙錢，受害11人總詐騙金額達2300多萬。

刑事局電信警察大隊偵二隊去年初接獲線報，有詐騙集團利用微信以假交往手段騙取中國女子信任，集團的教戰手冊中寫明每天不同的聊天話題，規定視訊聊天必須開啟修圖APP，以外型博取好感。

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警方調查，詐騙集團在中國交友網站「珍愛網」、「世紀佳園」尋找獵物，被害11名女子大多長相普通、年屆30歲、居住北京，職業鎖定醫生、護理人員，經濟能力佳，但平時工作忙碌、無暇談感情，又渴望婚姻的單身女子。

為了博取信任，集團成員還會飛到中國，或者邀請對方來台灣3、4天的小旅行，像正常男女朋友一樣互動交往，騙財也騙色，待獲取信任之後，就會以結婚為前提遊說對方共同投資，都是詐騙集團瞎掰的金融商品，其中一名受害人被騙高達人民幣150萬元（約台幣700萬）的金額。

警方表示，詐騙集團設定的交往期限約3、4個月，等到對方身上的錢被騙光之後，就會從此失聯，最長交往達半年，有些原本就家境不錯，有的甚至貸款來共同投資。

刑事局電信警察大隊偵二隊與台中市警六分局組成專案小組，報請台中地檢察慶股檢察官黃秋婷指揮偵辦，2月19日發動專案行動，在高雄市一處商業大樓內，查獲現場幹部林嫌及成員共9人，查扣贓證物手機64支、教戰手冊9份、金融卡及U盾6組、SIM卡3張、筆電7台等證物，全案依詐欺罪嫌起訴。

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警方逮捕以林嫌為首的集團成員共9人。（記者何宗翰翻攝）

詐騙機房隱身在高雄市三民區的商業大樓內。（記者何宗翰翻攝）

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