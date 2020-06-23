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首頁　>　社會

端午中市警犬隊明星出動！穿制服、吃粽子萌翻了

台中市警犬隊拍攝應景的端午節短片。（記者許國楨翻攝）

台中市警犬隊拍攝應景的端午節短片。（記者許國楨翻攝）

2020-06-23 12:40:15

〔記者許國楨／台中報導〕端午佳節將至，家家戶戶聞粽香，台中市警局警犬隊特別準備了狗狗專用的粽子犒賞平時辛勤工作的警犬們，並拍成應景影片分享，影片中只見兩隻警犬穿著制服，在領犬員的配合演出下，以擬人的方式聊天吃粽子，模樣超帥萌又可愛，也讓人看到警犬們逗趣的一面。

片中兩隻警犬Ninja與Pinky穿著制服在領犬員配合演出下，以擬人方式聊天吃粽子，模樣超可愛。（記者許國楨翻攝）

片中兩隻警犬Ninja與Pinky穿著制服在領犬員配合演出下，以擬人方式聊天吃粽子，模樣超可愛。（記者許國楨翻攝）

台中市警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，在該部警犬隊員警自拍的端午節應景短片中，除了Ninja外還與另隻警犬Pinky一起露臉演出，在領犬員王玉德與張煒堃的配合演出下，以擬人的方式吃粽子兼打屁聊天。

其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja（圖右）是警犬中的大學長。（記者許國楨翻攝）

其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja（圖右）是警犬中的大學長。（記者許國楨翻攝）

短片中警犬與領犬員無懈可擊的默契，不難窺見警犬隊平時精實的訓練及默契的培養，隊長江明慧說，由於警犬工作不單僅場所安全維護，也須支援他單位執行槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令，也因此考量犬隻特性，領犬員平日的訓練常以寓教於樂的方式進行。

此舉就是為了讓這些治安小尖兵們透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，並從中培養犬隻與領犬員的感情與默契，希藉此該部短片感謝長期默默支持警犬的大家，並祝民眾佳節愉快，治安平順。

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