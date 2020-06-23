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苑裡山腳市場24攤位陷火海 知名雜菜麵店也燒毀

苑裡鎮公有山腳市場昨遭車禍波及引發大火，24攤位付之一炬。（記者鄭名翔翻攝）

苑裡鎮公有山腳市場昨遭車禍波及引發大火，24攤位付之一炬。（記者鄭名翔翻攝）

2020-06-23 10:52:12

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣苑裡鎮公有山腳市場，昨晚因遭車禍撞擊而陷入火海，老舊木造鐵皮建築迅速延燒，烈焰沖天，經消防隊灌救約4小時才撲滅，但24間攤位已全遭焚毀，所幸無人員傷亡，今早苑裡鎮長劉秋東到場清查時表示，公所將先緊急協助受災戶，後續重建工作則望苗栗縣政府給予支援。

昨晚10點27分，李姓男子駕駛自小客車，由南往北方向經閃紅燈路口時，與東往西向、王姓男子駕駛的小貨車相撞，小貨車失控直衝進市場內一間兩層樓的機車行，引發火勢，2名駕駛立即下車逃生，但烈焰迅速延燒整排店面，消防隊趕到時，約90坪面積的市場已陷入火海。

警方初步調查，2名肇事駕駛皆未酒駕，疑似行經閃燈號誌路口時皆未減速禮讓釀禍，詳細事故原因及肇責還待進一步釐清；起火原因則由消防隊進行調查中。

所幸案發於深夜，市場店面攤位皆無人居住，消防隊員耗費約4小時才撲滅火勢，粗估24間攤位付之一炬；今早苑裡鎮長劉秋東面露憂色表示，百年歷史的苑裡鎮公有市場於2018年慘遭祝融全毀，目前還在商議重建中，如今山腳市場又遭厄運，公所現階段將先協助受災攤商暫度難關，後續重建相關事宜還望苗縣府支援。

山腳市場歷史悠久，內有許多在地隱藏美食，最為知名的「家鄉小吃」也在這場大火中燒毀，令許多饕客念念不忘的雜菜麵恐要等上一段時間了。

昨晚山腳市場傳火警，火勢猛烈，消防隊耗費約4小時才撲滅。（記者鄭名翔翻攝）

昨晚山腳市場傳火警，火勢猛烈，消防隊耗費約4小時才撲滅。（記者鄭名翔翻攝）

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