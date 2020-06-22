獨家》幫經營賭盤女友找金主、私查債務人個資 男警遭法辦

台南市三分局陳姓警員涉幫助賭博、洩密遭法辦，一審雖判緩刑四年、仍要求陳須付十萬元給國庫。（圖取自南市警三分局臉書粉絲專頁）

2020-06-23 00:28:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局三分局1名陳姓男警員，曾是五分局與三分局的偵查佐，2018年初被改調為三分局警員，他被控涉幫經營六合彩賭盤的劉姓女友找金主調借賭盤資金，也涉幫朋友查詢林姓債務人與黃姓通緝犯的個人資料。案經檢方起訴，陳員在地院開庭時坦承犯行、認罪。

台南地院法官依幫助賭博罪、公務員洩漏國防以外秘密與違反個資法等罪對陳員判刑，得易科罰金部分應執行有期徒刑4月；不得易科罰金部分，應執行徒刑6個月，都宣告緩刑4年，但判決確定日起3個月內，陳員須支付10萬元罰款給國庫。

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判決指出，陳員與劉女（另案通緝偵查中）曾是男女朋友關係，陳知悉女友經營六合彩地下賭盤，劉女因欠缺資金、請男友幫忙介紹金主，陳為幫助女友、於2014年間介紹其林姓友人（男）給女友認識，劉女即向林男調借資金、並向方姓友人（同案幫助賭博罪判刑3月、緩刑2年、須付3萬元給國庫）借用金融帳戶，供林男把部分款項匯入此帳戶內。

2018年1月間，陳員的藥劑師胞姊為要知道病患聯絡方式，請胞弟幫忙，陳以電腦警政署戶役政系統查詢患者個資，把患者戶籍地址提供給胞姊，涉洩漏國防以外秘密。

余姓男子是陳員朋友，余男為了討債、於2018年12月間傳line訊息給陳員請求幫忙查詢「林姓男子的戶役政資料與前科」，陳即請不知情的三分局同仁偵查佐幫忙以電腦警政署系統查詢，陳員再把林男的住處資料回傳給余男。

2019年1月間，余男再請陳員幫忙查詢黃姓男子的通緝資料，陳員改請三分局另位不知情的偵查佐同仁協助以警政署系統查詢，得知查詢結果後，陳員把黃男有3條毒品、1條重利通緝的訊息傳給余男。

對此，市警三分局說明，此案尚未判決確定，未來會待判決確定結果再做處置，據了解，陳員仍與律師研究是否提起上訴，分局尊重陳員的上訴權利。之前，陳員涉案被偵辦時，已從偵查佐改調為警員相關行政處分；分局內部也對陳員交友、服勤情形加強考核輔導，避免弊端再發生。

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