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情何以堪！婚宴收禮金好友 16年後竟成破壞婚姻小三

在婚宴會場收禮金的好友，16年後竟成破壞婚姻的小三！（情境照）

在婚宴會場收禮金的好友，16年後竟成破壞婚姻的小三！（情境照）

2020-06-21 18:31:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是情何以堪！在婚宴會場收禮金的至親好友，16年後竟成破壞婚姻的小三！

何姓女子2002年結婚時，老公黃男找來昔日情人葉女，到婚宴會場幫忙收禮金，去年初何母過世，剛離婚的葉女祭弔時與黃男重啟聯絡，竟親密出遊互稱公婆，竟嗆何女「我不可能再把黃男讓給妳，我就是小三，有本事就去告我！黃的眼睛真是他媽的勾到蛤仔肉，竟然會去跟妳這種人！」新竹地院判2人應連帶賠償20萬元給元配。

何女說，2002年9月舉辦婚宴時，葉女還是現場收禮金人員，去年3間她母親喪禮會場，葉女前來祭弔時與老公黃男重新聯繫後開始交往，竟互稱老公老婆，多次出遊、出國、牽手、搭肩拍照、在彼此住處過夜，她發現老公辦公處有葉女衣物後，始知姦情。憤而對2人連帶求償60萬元。

法官調查，黃男有多次向妻子表示：「我愛小琪」、「我老婆是小琪！」且葉女曾嗆元配「我葉小琪隨便你，我告訴妳，黃男我不可能再讓給妳！妳如果把他照顧的很好，我不會跟你爭！妳最好是去告我，我就是小三，有本事就去告我！我算什麼？我現在算是黃的老婆，怎樣，不行嗎？黃的眼睛真是他媽的勾到蛤仔肉，竟然會去跟妳這種人！」

法官調查，黃男早年即曾經與葉女交往，葉女嫁作人婦後，黃男才與何女交往，葉女是因這層關係，才在黃男舉辦婚宴時擔任收禮金人員，葉女是在2018年11月離婚，隔年3月就與黃男重新交往，所以才會譏諷何女「妳已經掌控他快20年，妳不要再掌控了」、「有本事把妳老公帶回去」、「讓妳的公婆去繼續奉待妳，奉待妳這麼難奉待的媳婦」、「黃真是個笨蛋，被妳騙了一二十年還在騙，騙什麼東西！」等語，足見葉女對於黃男與何女婚姻關係相當清楚。最後法官判2人應連帶賠償元配20萬元。

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